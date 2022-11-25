Зрители высоко оценили фильм о единстве русского и чувашского языков

На днях в Чебоксарах состоялась его премьера. Авторы музыкальной сказки «Королевство потерянных языков» – руководители и воспитанники киностудии детско-юношеского творчества «Куча мала!».

«Это волнительное мероприятие, которое наполняет ожиданиями, – отметил присутствовавший на премьере Глава республики Олег Николаев. – Получилось замечательное произведение искусства».

«Фильм-сказка рассказывает о том, как дети искали чувашский язык, нашли и возродили, подружив вновь с русским. Мои школьники искренне впечатлились, – рассказала после премьеры педагог из Чувашии, участница II Всероссийского форума классных руководителей Екатерина Пайгильдина. – Может, и правда, пора нам, взрослым, подумать о том, чтобы не навязывать детям чувашский, а вот так «вкусно» преподнести его?»

В прошлом году проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант около 3 млн. рублей. Работа над фильмом продолжалась два года: был написан сценарий, проведены кастинги, репетиции, пошиты костюмы и изготовлен реквизит, тщательно работали над вокальными и хореографическими номерами.

Совсем скоро фильм «Королевство потерянных языков» смогут посмотреть все желающие. Показы запланированы в школах республики и в эфире Национального телевидения Чувашии. Зрители увидят творчество 100 детей от 6 до 17 лет, среди которых ребята из творческих коллективов Чувашии и из студии «Куча мала!». Нужно отметить, что свой вклад в мастерство кучамалинцев внес и Центр управления регионом Чувашской Республики. В рамках совместного образовательного проекта сотрудники ЦУР обучают детей монтажу, работе с информационными ресурсами, написанию «вкусных» текстов.