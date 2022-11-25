Валерий Николаев: «Партнерство с ЦУР – залог хорошего результата»

Центр управления регионом Чувашской Республики с рабочим визитом посетил управляющий отделением ПФР по Чувашской Республике — Чувашии Валерий Николаев.

«Интерес к Центру возник давно, хотелось самому познакомиться с системами мониторинга, которые позволяют органам власти оперативно реагировать на обращения жителей, ведь вопросы предоставления мер поддержки семьям с детьми, пенсии и иные выплаты являются актуальными», — говорит Валерий Николаев.

На днях отделение ПФР подключилось к системе «Инцидент Менеджмент» и специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали, обработали и передали на исполнение ведомству 2 обращения: вопрос по материнскому капиталу и выплатам на детей с 8 до 17 лет в новогодние праздники. Ответы заявители получили оперативно.

Валерий Николаев предложил руководителю Центра Татьяне Немцевой объединить усилия по информированию населения о мерах социальной поддержки граждан республики. «Наше сотрудничество перешло на новый уровень. Сейчас мы можем оперативно реагировать на обращения жителей и оценивать ситуацию. Для нас это важно и полезно. Ключевое — это должно положительно отразиться на жителях региона. Нам предстоит большая работа. Я уверен, что в партнерстве с ЦУР Чувашии мы будем решать государственные задачи и достигнем хороших результатов», — сказал Валерий Николаев.

В ходе визита Валерий Николаев вручил благодарность сотрудникам ЦУР Петровой Татьяне и Боровой Антонине за содействия в реализации задач, возложенных на ОПФР по Чувашской Республике, и поздравил коллектив Центра с 2-х летием со дня открытия.