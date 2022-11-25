Бюджет-2023: казна деньгами не красна

Во вторник, 22 ноября, в Шумерле состоялись публичные слушания по проекту бюджета на следующую трехлетку. Мероприятие прошло в зале заседаний администрации.

Тем, каким будет главный финансовый документ, по которому нам предстоит жить, заинтересовались всего десятка три человек. Большинство участников слушаний составили сотрудники администрации и руководители муниципальных организаций, видимо, других горожан тема не взволновала. Тон мероприятию задали депутаты городского Собрания.

Как следовало из выступления первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елены Туличевой, Шумерле не хватает денег ни на содержание и ремонт учреждений образования, ни на проектирование и строительство тротуаров и дорог, коммунальных сетей, ни на содержание улиц и общественных благоустроенных пространств.



В 2023 году городская казна согласно проекту пополнится доходами на сумму 654,6 миллиона рублей (по 2022 году планируется получить 874,6 миллиона, первоначально же сумма составляла 706,5), из которых основную долю составят трансферты и безвозмездные перечисления из республиканского бюджета. Собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме чуть менее 190 миллионов (в текущем году эти доходы составят, оценочно, 197 миллионов за счет поступлений от продажи муниципального имущества), из них налоговых – 168,5, неналоговых – 19,6. Налоговые доходы казны примерно на три четверти пополнятся за счет НДФЛ, а неналоговые в основном за счет платы за аренду муниципальных земельных участков.

Расходы в проекте бюджета запланированы на следующий год в объеме 694 миллиона рублей. Все расходы программные, как отметила Елена Туличева, то есть средства заложены на финансирование 16 программ. Основная доля средств (436 миллионов) пойдет на содержание муниципальных бюджетных учреждений. В их структуре преобладает сфера образования: 19 учреждений с более чем тысячей работающих. На него заложено 391,4 миллиона рублей с учетом поддержки из республики на защищенные статьи, например, зарплату. Тут одеяло на себя перетягивает школьное образование – почти 216 миллионов. Вдвое меньше, 113,2 миллиона, у дошкольного образования и всего 54,2 миллиона – у дополнительного. Елена Туличева обратила внимание на то, что денег на текущее содержание всех учреждений не хватает. Если рассмотреть пример учреждений допобразования, которые полностью, включая зарплату работников, финансируются за счет собственных доходов города, то фактическая потребность с учетом текущего ремонта составляет 76,3 миллиона рублей. Развивая далее эту тему, депутат Алексей Селезнев констатировал, что при таком отношении у учреждений, в частности ДЮСШ, практически нет возможности приобретать детям спортивную экипировку, оборудование для занятий. «Получается, что взрослые работают просто ради работы, а не на развитие детей», — в сердцах подытожил он.



Нехватка средств ежегодно, а в кризисные времена особенно ярко, проявляется и в других сферах жизнедеятельности города. Нет их на проектирование и строительство тротуаров для безопасного подхода к тем же соцобъектам, на обеспечение нормального водоснабжения жителей некоторых микрорайонов, на снос расселенных домов, на содержание городских дорог. Последнее попросил более подробно пояснить глава Шумерли – председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин. В своем ответе заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова привела простую математику: в прошлую зиму деньги на очистку дорог были заложены исходя из 1 раза в месяц, а должно 2 раза в неделю (только с начала этого снежного сезона БТИ расчищало дороги уже трижды), не осуществлялся вывоз снега, из потребности в 700-800 тонн песко-соляной смеси смогли приобрести лишь 240. Появились новые заасфальтированные улицы, тротуары, пешеходные переходы, недавно обсуждалось вменение в обязанность МУП «БТИ» (или другого подрядчика, выбранного по итогам аукциона) дополнительно очистки от снега подъездов к детским образовательным учреждениям, а денег на всё это нет. Такой перекос не может не сказываться на качестве обслуживания и комфортности жизни. По итогу: на содержание дорог городу нужно 35 миллионов рублей, но реальные деньги в планируемом бюджете – всего 14 миллионов.



Каждый год мы проедаем больше, чем у нас есть, и каждый год бюджет с предельным дефицитом, подытожила Елена Туличева дискуссию по поводу того, с какой статьи снять денег, чтобы добавить нуждающимся. Может ли бюджет немного «заработать» дополнительные средства? Есть такие меры, правда, непопулярные. Например, пояснила главный финансист, поднять ставки некоторых местных налогов. Своё видение по этому вопросу представил депутат Владимир Кровяков, суть его – в следующем году снять с города бремя затрат на содержание построенных дворовых площадок и дворового же освещения. Управление городского хозяйства в настоящее время как раз изучает судебную практику и начинает работу по передаче ответственности за содержание площадок управляющим компаниям и ТСЖ, пояснила Альбина Ксенофонтова.



В целом впечатление от присутствия на слушаниях осталось удручающим. Трудно в таких реалиях представить динамичное развитие нашего малого города. Но жизнь продолжается, проект бюджета был поддержан большинством участников слушаний. В Собрании депутатов его рассмотрят на декабрьском заседании.

Наталья Игнатьева.