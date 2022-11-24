Прямая линия с налоговой службой

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 25 ноября проводит прямую телефонную линию по теме имущественных налогов физических лиц, уплатить которые за 2021 год нужно не позднее 1 декабря.



О порядке исчисления данных налогов, сроке их уплаты, о действующих на территории республики льготах и на другие интересующие вопросы граждан ответит начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Управления ФНС по Чувашской Республике Иванов Дмитрий Александрович.

Вопросы принимаются по телефону +7 (8352) 62-08-97.

Прямая линия продлится с 10 до 12 часов.