Приглашаем принять участие в Тотальном тесте «Доступная среда»

В рамках Международного дня инвалидов со 2 по 10 декабря 2022 г. Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» планируется проведение общероссийской акции в сфере инклюзии – Тотального теста «Доступная среда». Акция направлена на привлечение внимания жителей страны к теме инклюзии и доступной среды, а также улучшения качества жизни людей с инвалидностью.

Цель Тотального теста «Доступная среда» – ежегодный мониторинг знаний специалистов по вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью. Реализация мероприятия позволит повысить уровень информированности граждан о проблемах и потребностях лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам теста будет сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и знаний представителей регионов в области инклюзии и организации доступной среды.

Ссылка для регистрации – http://www.total-test.ru.

Приглашаем всех желающих принять участие!

Справочно: Тотальный тест «Доступная среда» в 2021 году стал самым массовым онлайн-событием, приуроченным к Международному дню инвалидов. В акции приняли участие более 280 тыс. человек. Среди участников мероприятия преобладают представители сферы образования и науки, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства.

Минтруда Чувашии.