Руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова рассказала, что с 1 декабря в Чувашии, как и по всей стране, произойдет индексация платы за коммунальные услуги. В целом, изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям не превысит установленное Правительством России ограничение, в среднем равное 9%.

Так, цена на электроэнергию для городских жителей составит 4 рубля 5 копеек за 1 киловатт-час (рост на 33 копейки), для сельских жителей – 2 рубля 84 копеек (рост на 24 копейки).

Цена на природный газ для населения изменится на 52 копейки и составит 6 рублей 75 копеек за 1 куб.м.

За услуги по обращению с отходами с учетом установленных нормативов накопления отходов для городских жителей платеж составит 72 рубля 66 копеек с человека, для сельского жителя – 57 рублей 91 копейка.

На тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжения, водоотведение рост тарифа будет разным для каждой ресурсоснабжающей организации.

Согласно прогнозу следующее изменение произойдет только 1 июля 2024 года, т.е. более полутора лет повышения тарифов на коммунальные услуги не будет.

Источник: cap.ru.