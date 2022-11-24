МТС оцифровала чувашские солнце, землю и мудрёный шов



Ко Дню чувашской вышивки МТС представила первую цифровую платформу «Национальная школа чувашской вышивки». Проект реализован в сотрудничестве с Чувашским национальным музеем для сохранения и преумножения культурного наследия региона и является одним из крупнейших цифровых каталогов традиционных ремесел в России.

На портале чувашскаявышивка.рф собраны материалы, посвященные национальному узору. Это первая цифровая обучающая платформа, объединившая экспертизу крупнейшего республиканского музея по теме чувашской вышивки и возможность проводить интерактивные занятия для тех, кто хочет научиться этому мастерству. Портал станет основной цифровой площадкой для демонстрации подлинников вышитой коллекции Национального музея, будет дополняться цифровыми копиями предметов с чувашской вышивкой из других российских музеев, лекциями и уроками. Благодаря этому национальную вышивку смогут онлайн изучать жители других регионов России, ее можно будет более активно популяризовать за пределами республики как туристический бренд региона.

На платформе доступны видеоматериалы, после просмотра которых любой желающий сможет научиться вышивать «мудрёным» швом так, чтобы вышивка выглядела одинаково и c лицевой стороны, и с изнанки.

«По данным Big Data МТС, в России в этом году значительно вырос спрос на внутренний туризм, и Чувашия – не исключение. К примеру, на День республики Чувашию посетили туристы не только из центра России и ближайших регионов, но даже из Владивостока. Многих привлекает самобытная национальная культура», — рассказала директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.

Создание цифровой площадки «Национальная школа чувашской вышивки» – часть федеральной программы МТС «Культурный код», направленной на развитие территорий и сохранение их культурных ценностей с использованием технологичной экспертизы и продуктов и сервисов МТС.