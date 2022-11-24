В Шумерле подходит к концу реализация проекта «Создание городского медиацентра для работы с детьми группы риска «Прожектор»

В рамках занятий участники проекта познакомились с операторским мастерством, работой в видео редакторе, самостоятельно написали сценарии для своих телевизионных программ, а также было организовано несколько творческих командировок в города Чебоксары и Ядрин с целью сбора материала для телевизионных программ.

Лучшие работы участников проекта были представлены на Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи» и стали победителями фестиваля в номинации «Лучший школьный медиахолдинг».

Также активные участники проекта стали победителями и призёрами городского фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Медиа в будущем», посвящённого Дню детских общественных объединений. Дипломы I степени ребята получили в номинациях «Лучший сюжет», «Лучшая фотография» и «Кино».

Но на этом работа городского медиа центра «Прожектор» не будет останавливаться, на смену выпускникам приходят не менее активные начинающие журналисты, которые уже собирают материал для новых сюжетов и программ.

Уже совсем скоро новые участники проекта представят на суд зрителей свои видео-работы. Пожелаем удачи в творческой работе юным журналистам города Шумерля.

Сайт администрации г. Шумерли.







