Центр управления регионом Чувашии подводит итоги двухлетней работы

Два года назад, в ноябре 2022 года, дан старт работе Центра управления регионом Чувашской Республики. В рамках цифровой трансформации госуправления в стране главной задачей таких центров стали сбор и обработка сообщений, поступающих от жителей в органы власти через социальные сети, мессенджеры и другие системы обратной связи в сети Интернет.

За время работы ЦУР в регионе его специалисты обработали почти 100 тыс. сообщений жителей. К системам мониторинга подключены 1348 организаций, а среднее время ожидания ответа в социальных сетях составило 4 часа 59 минут.

«Вся наша работа направлена на решение вопросов людей и в конечном итоге на удовлетворение их запросов, улучшение социального самочувствия. Сегодня больше половины активных пользователей соцсетей считают практику публичных ответов органов власти в соцсетях полезной и значимой. И сейчас работа органов власти в социальных сетях будет еще активнее – вчера Глава республики Олег Николаев поручил предусмотреть в муниципалитетах ставки пресс-секретарей. Также отмечу, что, занимаясь проблемами, мы стремимся еще найти первопричину их появления и минимизировать появление таких проблем в будущем», – говорит руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.

С этой целью ЦУР Чувашии в течение двух лет проведены более 60 социологических исследований, с марта 2022 года в социальных сетях организовано 45 прямых эфиров руководителей региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Регулярно осуществляется рейтингование работы органов власти по ведению социальных сетей и работе с обращениями граждан, осуществляется методологическая поддержка. Также сотрудники Центра выступили соавторами актуальных чат-ботов в мессенджерах о выплатах на детей 3-7 лет, о вакцинации от COVID-19 и других.

Впереди у ЦУР – ряд новых направлений. На базе головной организации АНО «Диалог Регионы» создан федеральный центр компетенций по цифровой трансформации, ЦУР на местах поручены сбор, оценка и тиражирование лучших практик цифровой трансформации, а также обучение специалистов уже действующим технологическим решениям. К примеру, Центр управления регионом Чувашии совместно с Минцифры республики реализует образовательный проект для госслужащих «Информационная безопасность» по навыкам защиты персональных данных граждан и другим аспектам цифровой защиты. Следующий этап – перенос лучших практик цифровизации на муниципальный уровень, создание муниципальных центров управления в городах и районах республики.

Источник: чувашинформ.рф.