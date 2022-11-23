Подсчет калорий необходим

Сегодня, покупая в магазине любой продукт, мы видим на нем цифры и слово «калорийность». Из всех средств массовой информации мы слышим «низкокалорийная диета», «следите за калориями», «подсчет калорий». Неужели и правда подсчет этих самых калорий так необходим для поддержания организма в норме.

Оказывается, правда! Для того, чтобы организму хватало энергии на весь день, среднестатистическому человеку необходимо употреблять определенное количество калорий: у женщин эта цифра составляет 1600–1800 ккал, у мужчин — 2000–2500 ккал. Понятно, что реальная потребность каждого человека в калориях строго индивидуальна и зависит от пола, возраста, массы тела, образа жизни, пропорции мышечной и жировой ткани и других факторов. Однако, если мы переусердствуем с тортиком вечером и наберем больше калорий, чем нам необходимо, то получим плохой сон и нехватку этой самой энергии днем.

Хорошо. Цифры есть. Но как их правильно посчитать? «Это все очень долго и трудно!» — скажут многие. Это совсем не так. Взвесить продукты, конечно, придется. Но времени это займет минимум. А вот подсчет вы можете доверить специальным программам, которые можно скачать прямо на телефон. Они не только подсчитают ваши калории, но подскажут, чего и сколько вы еще можете сегодня съесть.

Однако, как мы знаем, калории бывают разные, и здесь важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ). Идеалом БЖУ считается соотношение 3:3:4, то есть когда еда в течение дня на 30 % состоит из белков, на 30 % из жиров, а 40 % приходится на углеводы.

Расчет всех этих показателей может обеспокоить своей кажущейся сложностью, но стоит один раз рассчитать калории и приноровиться подмечать количество съеденного, как результат от этого перевесит все неудобства.

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