Меню школьных столовых будет сформировано с учетом мнения родителей

Социологический опрос проводился с 1 по 8 ноября 2022 года в мессенджерах среди родителей школьников Чувашии. В исследовании приняли участие 27763 респондента.

88% процентов родителей школьников отмечают, что их дети питаются в школьных столовых. Опрос показал: 18% детей нравится предоставляемое питание, 74% иногда нравятся блюда в столовых, еще 6% опрошенных родителей отметили, что детям не нравится еда в школьном меню, а 2% затруднились ответить.

Было выявлено, что у родителей учащихся 10-11 классов (23%), жителей малых городов и сельских поселений (26%), работающих в бюджетном секторе (22%) и у респондентов с хорошим материальным положением (26%) детям всегда нравится питание в образовательном учреждении.

Исследование показало, что чаще всего питание не устраивает детей опрошенных, живущих в городах Чебоксары, Новочебоксарск (78%), работающих в коммерческом секторе (77%) и детям респондентов с низком материальным достатком (77%).

«Наша задача — объединить на одной площадке родителей и руководителей образовательных организаций для улучшения работы школьных столовых. Результаты опроса обязательно будут учтены при выработке рекомендаций для школ», — отмечает министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров.

Источник: чувашинформ.рф.