Владимир Димитриев: «Работа ЦУР — это огромная помощь власти в налаживании контакта с населением»

С рабочим визитом в Центре управления регионом республики побывал Владимир Димитриев, начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Гость ознакомился с работой специалистов Центра и изучил работу систем обработки сообщений жителей в органы власти.

Со своего основания ЦУР Чувашии сотрудничает с Гостехнадзором, периодически фиксирует и отрабатывает обращения жителей в его адрес. С начала года несколько десятков таких сигналов направлено для решения. Чаще всего люди интересуются вопросами безопасности детских аттракционов, тонкостями оплаты госпошлины за техосмотр и получения прав управления техникой.

В продолжение сотрудничества Владимир Димитриев предложил руководителю ЦУР республики Татьяне Немцевой начать совместную работу по информированию жителей о работе инспекции по поддержке жителей села. Напомним, с декабря прошлого года ЦУР Чувашии по поручению Главы республики Олега Николаева реализует в социальных сетях региона спецпроект «На селе жить хорошо», в рамках которого рассказывается о позитивных изменениях в жизни сельчан.

«Ваша работа по информационному сопровождению социальных проектов, мониторинг обращений пользователей в социальных сетях – это огромная помощь власти в налаживании контакта с населением», – подчеркнул Владимир Димитриев.

Также в рамках визита руководитель Гостехнадзора вручил благодарность специалисту по адресным коммуникациям ЦУР Денису Федорову, разработавшему для ведомства чат-бот в Телеграм @Gostehnadzor_bot. Бот отвечает на типовые запросы по деятельности инспекции, минимизирует нагрузку на инспекторов и позволяет оперативно сообщать пользователям интересующую их информацию.

Источник: чувашинформ.рф.