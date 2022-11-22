Путин подписал закон о едином пособии на детей

Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон об универсальном пособии для беременных женщин и граждан, имеющих детей. Пособие будет охватывать около 10 млн получателей. Решение позволит обращаться за поддержкой только по одному заявлению.

Закон направлен на реализацию поручения главы государства по созданию целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск их бедности.

Вместо пособия на ребенка и ежемесячной выплаты женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности (до 12 недель), теперь будут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Если в семье воспитываются несколько детей младше 17 лет, пособие назначат на каждого ребенка. При этом пособие выплачивается, начиная с месяца рождения ребенка.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Получатели пособий должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории РФ.

Благодаря его принятию в России будет выстроена система комплексной адресной поддержки семей, будут установлены единые условия выплаты пособий, заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Причем, помощь из бюджета будет оказываться на единых условиях, независимо от региона проживания, говорила, в свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Теперь граждане будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия. Родителям не придется ходить по инстанциям, стоять в очередях», — подчеркнула сенатор.

Еще один плюс: благодаря тому, что размеры пособий будут подведены под единый стандарт, контролировать их выплату станет намного проще.

Средства получат семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Пособие будет назначаться на основе комплексной оценки нуждаемости, которая будет учитывать доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал. При этом в расчет будет браться прожиточный минимум, установленный по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.

«При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого ребенка», — уточнила член Комитета СФ по социальной политике Ольга Хохлова.

Еще одно важное решение — семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка.

После принятия закона Госдумой Минтруд разместил на общественное обсуждение проект постановления с правилами назначения единого пособия. Подробности сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Так, уточнялось, что выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей, при этом будут учитывать уровень среднедушевого дохода семьи и другие факторы. В среднем по стране пособие, таким образом, составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, получают пособие, рассчитанное исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100 процентов этой величины. Сейчас пособие по беременности не превышает 50 процентов прожиточного минимума.

Источник: rg.ru.