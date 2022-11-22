Продукция девяти предприятий Чувашии вошла в ТОП-100 лучших товаров России

Девять чувашских предприятий стали победителями конкурса «100 лучших товаров России». В понедельник, 21 ноября, Глава Чувашии Олег Николаев поздравил лучших региональных производителей и вручил им заслуженные награды. Церемония прошла на полях XVIII Межрегионального форума «Стратегия и практика успешного бизнеса», сообщили в пресс-службе администрации руководителя республики.
Так, в ТОП-100 лучших товаров России вошла продукция ОАО «Ядринмолоко», «Чебоксарский элеватор» – филиал акционерного общества «Чувашхлебопродукт», ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский», ООО «Пряник Цивильского райпо», ООО «Чуваштеплокабель», ООО «Производственная компания «Промтрактор», ОАО «Электроприбор», ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов», ООО «Интернет-Сервис».
Источник: чувашинформ.рф.