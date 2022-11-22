Приглашаем на День Поставщика в Чебоксарах!

23 ноября т.г. в г. Чебоксары состоится торгово-закупочная сессия «День Поставщика».
В рамках сессии профессионалы сферы торговли и производства товаров будут делиться опытом, обсуждать вопросы эффективного взаимодействия.
В программе:
- выставка продукции чувашских товаропроизводителей;
- кулинарный мастер-класс из местной продукции под руководством председателя Ассоциации кулинаров Чувашской Республики Н.Т. Уездного;
- пленарное заседание с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия торговли и производителей;
- переговорные площадки для представителей ритейла и чувашских товаропроизводителей.
Место проведения: Чувашская государственная филармония (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 9).
Начало мероприятия в 11.00
Справочно:
На выставке будут представлены товары более 20 производителей. В их числе: ООО «ЧМКФ «Вавилон» — макаронные, кондитерские изделия, ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод», АО «Чебоксарский хлебозавод №2», АО «Волга-Айс», ООО «Приволжские колбасы», ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», ООО «Пряник Цивильского райпо», СППК «Деревенский дворик», АО «Букет Чувашии» и многие другие.
ПРОГРАММА
Торгово-закупочная сессия «ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА»
в Чувашской Республике 23 ноября 2022 года
«Чувашская государственная филармония»
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 9.
Работа выставки с дегустацией продукции 11.00-14.00
Ознакомление участников с работой выставки 11.00-11.30
Кулинарное шоу «Открытая кухня» 11.00-11.30
Пленарное заседание 11.30-13.00
Работа переговорных площадок торговых сетейX5 Retail Group, «Магнит», «Пятерочка», ООО «Метро кеш энд керри», «Бристоль», «Светофор» 13.00-16.00