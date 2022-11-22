Приглашаем на День Поставщика в Чебоксарах!

23 ноября т.г. в г. Чебоксары состоится торгово-закупочная сессия «День Поставщика».

В рамках сессии профессионалы сферы торговли и производства товаров будут делиться опытом, обсуждать вопросы эффективного взаимодействия.

В программе:

выставка продукции чувашских товаропроизводителей;

кулинарный мастер-класс из местной продукции под руководством председателя Ассоциации кулинаров Чувашской Республики Н.Т. Уездного;

пленарное заседание с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия торговли и производителей;

переговорные площадки для представителей ритейла и чувашских товаропроизводителей.

Место проведения: Чувашская государственная филармония (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 9).

Начало мероприятия в 11.00

Справочно:

На выставке будут представлены товары более 20 производителей. В их числе: ООО «ЧМКФ «Вавилон» — макаронные, кондитерские изделия, ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод», АО «Чебоксарский хлебозавод №2», АО «Волга-Айс», ООО «Приволжские колбасы», ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», ООО «Пряник Цивильского райпо», СППК «Деревенский дворик», АО «Букет Чувашии» и многие другие.

ПРОГРАММА

Торгово-закупочная сессия «ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА»

в Чувашской Республике 23 ноября 2022 года

«Чувашская государственная филармония»

г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 9.

Работа выставки с дегустацией продукции 11.00-14.00

Ознакомление участников с работой выставки 11.00-11.30

Кулинарное шоу «Открытая кухня» 11.00-11.30

Пленарное заседание 11.30-13.00

Работа переговорных площадок торговых сетейX5 Retail Group, «Магнит», «Пятерочка», ООО «Метро кеш энд керри», «Бристоль», «Светофор» 13.00-16.00



