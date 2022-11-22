Около 3 тонн медикаментов из Чувашии отправлено нашим мобилизованным землякам

Об этом на своей странице «Вконтакте» сегодня утром сообщил вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Поддержка мобилизованных граждан набирает обороты. Ранним утром 22 ноября, пока жители столицы республики ещё спали, на аптечной базе ГУП «Фармация» кипела работа — практически 3 тонны медикаментов и медицинских изделий, адресованные мобилизованным землякам, были укомплектованы в автомобили предприятия.

«Груз включает порядка 100 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые помогут мобилизованным укомплектовать тактическую аптечку. Уже сегодня гуманитарная помощь будет доставлена на место назначения», — отметил руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов в сообщении.

Напомним, работники подведомственных организаций Минздрава Чувашии пожертвовали в фонд «ПЕРЛЕ» около 2,5 миллионов рублей. После согласования с медиками воинских частей для мобилизованных, находящихся в учебных частях, и военнослужащих в зоне СВО из Чувашии были закуплены необходимые медикаменты.

Минздрав Чувашии.