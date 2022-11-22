Конкурс «За тебя, Россия, мы твоя семья»

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжают реализацию Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

В ноябре стартовал проект «За тебя, Россия, мы твоя семья», частью которого будет конкурс для некоммерческих организаций, которые реализуют общественно-значимые волонтерские и добровольческие проекты лучших практик, направленных на активное участие многодетных семей в жизни местного сообщества.

В конкурсных заявках участникам предлагается показать полезные проекты и инициативы, которые помогают справляться с вызовами современности и приносят пользу стране и обществу, демонстрируют единство и силу семей и общества.

Конкурс среди некоммерческих организаций продлится до 23 ноября, самые интересные и содержательные заявки станут частью фильма-концерта, премьера которого состоится онлайн и будет приурочена к Дню Конституции.

Также в проекте предлагается принять участие и многодетным семьям, которые помогают другим семьям и людям, оказавшимся в трудной ситуации, справиться с проблемами, оказывают поддержку, помогают адаптироваться. Заявки от семей будут приниматься и после 23 ноября. Заявки принимаются на сайте https://многодетные-семьи.рф/russia .

Самые интересные добрые истории будут опубликованы на информационных ресурсах проекта «Многодетная Россия».

СПРАВОЧНО

Всероссийский проект «Многодетная Россия» реализуется с 2020 года, и за это время привлек значительное количество многодетных семей, некоммерческих организаций и представителей государственной власти из более 80 регионов страны. Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей.

Минтруда Чувашии.