Жители региона могут присоединиться к флешмобу «Я и чувашская вышивка»

Национальный музей организует флешмоб, посвященный Дню чувашской вышивки, который отмечается в республике 26 ноября. Акция призвана показать красоту культуры чувашского народа и роль вышивки в преображении человека.

Национальная вышивка рассказывает об истории чувашей, их мировоззрении и традициях. Каждое изделие, в котором присутствует вышивка – от платка до рубахи – вызывает восхищение и яркие эмоции, пробуждает генетическую память, рассказали в пресс-службе Минкультуры республики.

Стать участником флешмоба могут все желающие, просто разместив свое фото в национальной одежде или с любым изделием, где есть вышивка, в ВКонтакте и Телеграм с хэштегом #яичувашскаявышивка. 26 ноября музей разместит коллаж из фото участников на своем сайте и в соцсетях. Автор работы, набравшей наибольшее количество лайков, получит подарок от организатора акции.

Источник: чувашинформ.рф.