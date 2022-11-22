Глава администрации муниципалитета в Чувашии пришёл на диспансеризацию с журналистами

В наше время, когда болезни молодеют, но до некоторого времени не дают о себе знать и незаметно развиваются в наших организмах, тема диспансеризации становится как никогда актуальной. Как для людей среднего и пожилого возраста, так и для молодых.

Диспансеризация — это бесплатная возможность получить максимум пользы, потратив минимум времени на посещение медцентра.

Глава администрации города Шумерли Валерий Шигашев личным примером решил привлечь внимание горожан к необходимости прохождения диспансеризации. И показать шумерлинцам, что это быстро и не больно.

Нужно добавить, что всё было по-честному, как для самых обычных посетителей ШММЦ: Валерий Александрович постоял в небольшой очереди, посетил врача, получил направления на анализы и сдал кровь.

Подробнее в нашем видео (держите телефон горизонтально) .

P.S. Не путайте диспансеризацию с походом к врачу с уже существующей проблемой. Диспансеризация — это профилактика, это ваша забота о себе самом с целью предупредить или выявить развитие болезней.







