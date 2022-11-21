«Великий Волжский путь». В Чувашии разработана дорожная карта развития туризма

На рабочем совещании в Госдуме России по вопросу развития пассажирских перевозок по реке Волге и строительства новых пригородных речных судов в рамках межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь» Олег Николаев констатировал рост туристического потока, прибывшего в Чувашию речными судами с 2020 года в три раза – с 26,3 тыс. чел. в 2020 году до 71,6 тыс. чел. в 2022 году. Ожидаемый туристический поток в Чувашию в 2024 году может составить до полумиллиона человек. С этой целью региону дополнительно требуется три водоизмещающих судна типа «Чайка» на 250 мест.



По словам Главы республики, развитию перевозок внутренним водным транспортом по волжской артерии в пределах Чувашской Республики препятствует отсутствие причальной инфраструктуры в населенных пунктах Мариинский Посад, Козловка; комплексная реконструкция ГЭС для увеличения пропускной способности для передвижения туристических маршрутов; строительство объектов инженерной защиты в районе города Чебоксар, Ядринского района; реконструкция шлюза и замена ворот Чебоксарского шлюза. Дополнительно для успешного развития речных перевозок необходима государственная поддержка на оборудование плавучей заправочной станции для судов в акватории г. Чебоксары.



Кроме того, в рамках развития проекта планируется реконструкция Казанской набережной и строительство объектов туристической инфраструктуры в городе Чебоксары, реконструкция инженерной инфраструктуры Чебоксарского речного порта; строительство Чебоксарской канатной / струнной дороги через Волгу; набережной пассажирских причалов и объектов туристической инфраструктуры левобережных остановочных пунктов «Сосновка» и Пляж» г. Чебоксары; ливневых или биологических очистных сооружений в районе г. Чебоксары и г. Новочебоксарск; расчистка участков русла реки Суры.



Депутат Госдумы России Алла Салаева вошла в состав межфракционной рабочей группы по развитию и сохранению реки Волга. «Туризм — работа коллективная, межведомственная, как и развитие, наполнение Волги. Круизный флот, сервисное, экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте – каждое направление требует детальной проработки, комплексного подхода. Поэтому продвижение проекта продолжим в рамках межведомственной группы, в составе которой — члены Правительства, представители Минэкономразвития, Минфина, корпорации Туризм. РФ, главы регионов Поволжья», – отметила Алла Салаева.

Из выступления Главы Чувашской Республики Олега Николаева

на рабочем совещании по вопросу развития пассажирских перевозок по реке Волге и строительства новых пригородных речных судов в рамках межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь» 18 ноября 2022 г.

Наши специфические особенности, которые будут раскрываться в рамках проекта «Великий Волжский путь», это, прежде всего, рекреационные ресурсы, будут способствовать развитию лечебно-оздоровительного, экологического, сельского и детского туризма. Не менее важно отметить и направление промышленного туризма, который с 2020 года развивается в числе пилотов Агентства стратегических инициатив.



О природных объектах. В Чувашии расположены 70 особо охраняемых природных территорий, в их числе – национальный парк «Чăваш вăрманĕ», где сохранены нетронутые дубравы, заповедник «Присурский» и 33 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Имеется 35 памятных природных мест. Имеется 676 памятников истории и культуры, из которых 221 памятник федерального значения, 455 – регионального значения. Большинство из них расположены в городах, находящихся вдоль Волги – Чебоксарах, Мариинском посаде, Козловке. Развитие данного пути автоматически приближает туристов к этим объектам, содержательно их наполняет.

Объектами событийного туризма являются традиционные праздники и фестивали, проводимые в Чувашии (день Чувашской вышивки, фестиваль «Зеленое золото России», Международный Чебоксарский кинофестиваль, фестиваль фейерверков, спортивные мероприятия).

Туристический поток прибывших в Чувашию круизными судами с 2020 года вырос почти в три раза и составил 71,6 тыс. человек.

Если говорить о задачах, то это отсутствие причальной инфраструктуры в населенных пунктах (Мариинский Посад, Козловка). В настоящее время планируем их строительство (на это Мариинскому Посаду необходимо 505 млн рублей, Козловке — 322 млн рублей), уже разработана проектно-сметная документация. Кроме того, оба города вошли в перечень населенных пунктов туристического интереса и будут учитываться Минстроем России при формировании адресного перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2023 году.



По комплексной реконструкции ГЭС в части замены гидросилового оборудования для обеспечения нормальной работы на отметке 63 м необходимо реконструировать как насосное оборудование, так и шлюза, чтобы увеличить пропускную способность для передвижения туристических маршрутов.



Для формирования национального туристического маршрута необходима реализация ряда основных инфраструктурных мероприятий. Это реконструкция Казанской набережной г. Чебоксары, причала, создание объектов, которые будут отражать национальные особенности, национальную кухню и другие аспекты сервиса для туристов.

Дополнительно в Чувашии реализуется региональная программа «Развитие туристической инфраструктуры». Она включает создание второго в Чувашии туристического кластера «Чувашия – сердце Волги».



Серьезным подспорьем для реализации проекта «Великий Волжский путь» является другой проект — «Волга – экологический прорывной регион ESG». Уже подписано трехстороннее соглашение с Республикой Мордовия и Ульяновской областью, что положило начало истории внутреннего объединения регионов для достижения уменьшения выбросов углерода.



Планируемое проектом создание карбоновых полигонов в акватории и прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС в рамках сети карбоновых полигонов на каскаде Волжских водохранилищ позволит сформировать отечественную методику расчета способности поглощения водной средой углекислого газа.



«Великий Волжский путь» может стать прорывным проектом для туристской индустрии Чувашии и регионов Поволжья. Вместе с создаваемой инфраструктурой он позволит увеличить туристический поток в наши регионы, привлечь дополнительные инвестиции и повысить интерес в том числе к Чувашской Республике.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.