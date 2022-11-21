Более 4200 рабочих мест в 48 регионах создано в III квартале 2022 года по программе господдержки

Субъекты РФ по итогам III квартала отчитались по программе реструктуризации бюджетных кредитов. За 3 месяца третьего квартала введено 11 новых проектов в 9 регионах России. Создано более 4200 рабочих мест, что позволило привлечь по итогам III квартала средства инвесторов в объёме 140 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Замминистра отметил, что с момента запуска программы господдержки с начала прошлого года уже реализовано 85 проектов. Более 46 тысяч рабочих мест в 57 регионах создано к концу III квартала нарастающим итогом. За счёт реструктуризации в создание инфраструктуры вложено 42,7 млрд рублей, из которых 15 млрд в III квартале.

«Субъекты России активизировали освоение высвобождаемых средств в III квартале по сравнению с первым полугодием 2022 года. Так, в I квартале фактически высвобождаемые средства на инфраструктуру направили 17 регионов, во втором – 20, а в третьем уже 34. В III квартале осваивают высвобождаемые средства по программе 1704 в два раза больше регионов, чем в I квартале 2022 года», — прокомментировал Дмитрий Вахруков.

В III квартале 2022 г. уже введены 43 объекта инфраструктуры для новых инвестпроектов в республиках Татарстан, Хакасия, Чувашия и Удмуртия, а также в Краснодарском и Красноярском краях, Белгородской, Волгоградской, Курганской, Курской, Пензенской, Тверской, Томской, Тульской областях. На 95 млн рублей профинансированы 5 объектов инфраструктуры Белгородской области, которые ввелись в эксплуатацию в III квартале 2022 г. – это трансформаторная подстанция, подъездные пути, сети газо-, водоснабжения, водоотведения для производства готовых кормов для животных. В Тверской области благодаря финансированию за счет высвобождаемых средств на 16 млн рублей введены в эксплуатацию в сентябре 2022 г. сети водоотведения под производство светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций.

Впервые к освоению высвобождаемых средств приступили еще 11 регионов — Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, республики Бурятия и Коми, Краснодарский край, Белгородская, Курганская, Курская, Оренбургская, Самарская, Тверская, Тульская области. Например, в III квартале 2022 г. Чеченская Республика профинансировала 7 объектов на 576,2 млн рублей. В их числе — кабельные линии, сети газоснабжения, автомобильные и технологические дороги для проектов по выпуску лекарственных препаратов, рентгеноконтрастных средств, центра обработки данных. Все профинансированные объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Оренбургская область профинансировала объекты инфраструктуры ОЭЗ «Оренбуржье» за счет высвобождаемых средств на 167,2 млн рублей — сети электро-, газо- и водоснабжения для проекта по строительству транспортно-логистического терминала «Шелковый путь».

В Курской области началось финансирование 6 объектов инфраструктуры на 1,1 млрд рублей – очистных сооружений, канализации, технологического присоединения к электрическим и газораспределительным сетям для проектов по строительству распределительного центра на территории индустриального парка «Юбилейный» и строительства свиноводческих комплексов.

Белгородская область лидер по реализации программы 1704 по итогам III квартала 2022 года. Регион организовал производство готовых кормов для животных. За счет высвобождаемых средств инвестором профинансирована инженерная подстанция, подъездные пути, системы газо-, водо-и пароснабжения. Все указанные объекты введены в сентябре этого года.

Источник: economy.gov.ru.