Поддержка материнства и детства – приоритет регионального отделения Фонда социального страхования

Региональное отделение Фонда социального страхования России по Чувашии назначает и выплачивает застрахованным (работающим) гражданам следующие виды пособий: по беременности и родам; единовременное при рождении ребенка; по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами.

За 10 месяцев 2022 года на выплату пособий по материнству и детству в Чувашии направлено свыше 1,2 млрд руб. Оплачены больничные листы в связи с беременностью и родами 4346 жительницам республики на общую сумму 509,1 млн руб. Расходы на единовременное пособие при рождении ребенка составили 97,2 млн руб., выплаты получили 4827 застрахованных граждан. По сравнению с 2021 годом размер пособия увеличился и составляет 20472,77 руб.



Большая доля финансовых средств направляется региональным отделением фонда на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 648,1 млн руб., в 2022 году это пособие получили 10937 застрахованных мам, бабушек, пап и дедушек.

На оплату 48 тыс. листков нетрудоспособности по уходу за больным ребенком израсходовано 207,6 млн руб.



С января по октябрь 168 страхователям возмещены расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в размере 19,5 млн руб.



РО ФСС РФ по Чувашии.