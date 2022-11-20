И синицу не выпустим, и журавля поймаем!

Перенаправить 11 миллионов рублей, выделенных на 2023 год на благоустройство улицы Октябрьской (включая центральную площадь и скверик на перекрёстке с улицей Щербакова), на второй этап работ в сквере им. В.М. Скаржевского — такое предложение администрации Шумерли единогласно поддержали представители местных общественных и политических организаций, Собрания депутатов. Совещание по этому вопросу состоялось 16 ноября.

Напомним, что за благоустройство Октябрьской высказалось большинство шумерлинцев, участвовавших весной этого года в рейтинговом голосовании в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Тогда сквер им. В.М. Скаржевского оказался на второй позиции. То есть на тот момент горожане решили: необходимо привести в порядок центральную площадь и участок улицы, чтобы они своим убитым видом не портили впечатление от обновленного парка. На реализацию проекта благоустройства улицы городу выделены 11 миллионов.



Почему же вдруг потребовалось отойти от первоначального плана?

Напомним, что в этом году Шумерля успешно освоила средства в сумме около 100 миллионов рублей, полученных за победу в 5-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ранее по условиям этого конкурса победители не могли повторно принять в нем участие, а у многих из них часть запроектированных работ не вошла в смету. Так и в Шумерле – первоначально рассчитывали сделать в парке красивую входную группу, но грантовых средств на всё не хватило. Поэтому администрация города и предложила обновить площадь с участком ул. Октябрьской уже за счет другой программы. Горожане поддержали.



И произошло бы так, если бы в сентябре Правительство России не внесло изменения в правила проведения всероссийского конкурса. Был объявлен дополнительный, 7-й, конкурс и сняты ограничения по участию в отношении победителей прошлых конкурсов при условии, что реализация проекта идет в установленные сроки. Заявки на дополнительный конкурс принимались до 1 ноября 2022 года. Администрация Шумерли совместно с Минстроем Чувашии, проектантами оперативно смогла подготовить заявку и доработать проект второго этапа благоустройства парка с включением территории центральной площади. Заявка была одобрена республиканской комиссией и направлена на конкурс. В перечне потенциальных участников наш город под номером 640. В случае победы, а шансы на нее все заинтересованные стороны оценивают как высокие, в наш парк и площадь вложат порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, на этом объекте отпадает необходимость в 11 миллионах рублей, выделенных по другой программе (этих денег при растущей стоимости материалов и услуг вряд ли хватило бы на что-то более-менее приличное).

Одновременно, чтобы не потерять эти 11 миллионов, их предложили перенаправить на реализацию второго этапа благоустройства сквера им. В.М. Скаржевского. Так можно будет полностью завершить проект и связать в один ансамбль сквер с возведенным храмом. Тем более по условиям участия в программе контракт на выполнение работ нужно заключить до 1 декабря. Сами же работы начнутся весной 2023 года.



Конечно, перед тем, как проголосовать за такое решение, участники совещания обсудили и риски. Например, что будет, если заявку Шумерли на всероссийском конкурсе отклонят? Как пояснили глава администрации Валерий Шигашев и его заместитель Альбина Ксенофонтова, если победить в этом году не удастся, то заявиться можно и в последующем конкурсе проектов на 2024 год. Улицу Октябрьскую со сквером у здания бывшей гостиницы вполне возможно реконструировать тоже в 2024 году по ежегодной программе «Формирование комфортной городской среды» (как ранее были построены площадь им. А.Т. Речнова и сквер на «Камчатке»). То есть в случае неудачи в грантовом конкурсе просто меняется очередность реализации проектов.



По итогам совещания решение общественной группы оформлено протокольно. Администрация приступает к проведению процедур по определению подрядчика для заключения контракта на благоустройство сквера им. В.М. Скаржевского. А мы держим кулачки за проект реконструкции парка и площади — итоги 7-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях объявят 26 декабря.

Наталья Игнатьева.