Вопрос: Где можно получить разрешение на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства?

Отвечает начальник ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинскпй» Е.М. Волков:

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется подразделениями Госавтоинспекции, информация о которых указана на официальном сайте Госавтоинспекции https://гибдд.рф/.



Вопрос: Куда обратиться, чтобы получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений?

Ответ: Необходимо обратиться в уполномоченную организацию. Это испытательная лаборатория (центр), аккредитованная в национальной системе аккредитации на оценку соответствия требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», включенная в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (https://portal.eaeunion.org).



Вопрос: Что входит в понятие «переоборудование транспортного средства»?

Ответ: К понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» относится исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.



Вопрос: Поставил на свой автомобиль фаркоп и багажник. В инструкции к автомобилю указано, что допускается их установка. Нужно ли вносить изменения в конструкцию?

Ответ: Данные о заявленной изготовителем конструкции транспортного средства должны быть основаны на официальной информации, которая содержится в одобрении типа транспортного средства, руководстве по эксплуатации транспортного средства либо может быть получена из источников, обладающих официальной информацией о конструкции транспортного средства, в случаях отсутствия данных документов. К таким источникам могут быть отнесены изготовитель транспортного средства, представитель изготовителя или иное уполномоченное ими лицо (например, официальный дилер), а также орган по сертификации, выдавший одобрение типа транспортного средства, или испытательная лаборатория, выдавшая свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Таким образом, установка тягово-сцепного устройства и багажника, предусмотренного конструкцией транспортного средства, не является внесением изменений в его конструкцию в случае подтверждения данными изготовителя транспортного средства.



Вопрос: Переоборудовал свой автомобиль, но в ГИБДД не оформлял изменение конструкции. Грозит ли мне штраф?

Ответ: На такое нарушение распространяется статья 12.5 часть 1 КоАП РФ, а именно: «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 1.1 — 7 настоящей статьи». Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Также распространяется запрет эксплуатации транспортного средства согласно пункту 7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения: «В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации».