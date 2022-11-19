О ежемесячном пособии для беременных

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, – это одна из мер государственной поддержки российских семей. Оно назначается, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения.



В Чувашской Республике на сегодняшний день прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 11832 руб. Размер ежемесячного пособия равен 50 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть 6448 руб. В 2022 году пособие для беременных назначено 2464 женщинам республики.



Напоминаем, что с 1 апреля 2022 года при оценке нуждаемости семьи не учитывается транспорт, который находится в розыске или под арестом, а также арестованная недвижимость. Кроме того, при принятии решения о выплатах не считается жилье, транспорт и другое имущество, приобретенное за счет целевых субсидий. При расчете доходов семьи не принимаются во внимание целевые средства на развитие собственного дела, средства материнского капитала, полученные в денежной форме, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.



Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. По всем возникающим вопросам вы можете обратиться по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-00-00 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.