Найди себе друга

Четвероногие друзья ищут дом и заботливого хозяина.

Все они — подопечные волонтерского актива «Амиго» г. Шумерли. Тел. 8-917-656-94-75.

Беляшка

Очень нежная, умная, добрая, ласковая, ранимая девочка. Хорошо охраняет территорию, ладит со всеми. Любит детей. Стерилизована. Возраст около 3-х лет.

Бубля

Очень активная, хорошая охранница. Ласковая, добрая, любит детей. Воспринимает не всех мужчин. К женщинам относится с любовью. Стерилизована, привита. Возраст 2,5 года.

Найда

Нежная и умная. Пуглива, но это поправимо. Немного любви и девочка превратится в самого верного и ласкового друга. Она уже сейчас начинает доверять людям. Стерилизована. Возраст около года.

Пальма

Харизматичная девчонка, среднего размера, очень ласковая, отличная охранница. Подойдёт для охраны дома или просто как любимец семьи. Возраст около 2-х лет. Ладит со всеми, стерилизована.

Стеша

Небольшая, ниже колена, очень ласковая, активная, жизнерадостная.

Хорошая охранница. Ладит со всеми, детей просто обожает.

Стерилизована. Совсем молоденькая — около 9 месяцев.

С благодарностью примем для подопечных крупы, макароны, мясные продукты, ненужные миски и кастрюли.