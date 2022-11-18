Завершилась регистрация на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За 48 дней студенты подали более 669 тысяч заявок на участие в состязаниях, из них 5437 регистраций поступило от учащихся Чувашской Республики. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.



Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» стартовала 29 сентября. Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до искусственного интеллекта.



«В тридцатку лидеров по числу регистраций вошла Чувашская Республика, а самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: «Лингвистика» (219 регистраций), «Педагогическое образование (основное)» (214) и «Агропромышленный комплекс (Агрономия)» (208)», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.



«За время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду подавали студенты трех вузов республики: Чувашского государственного университета (1510 заявок), Чувашского государственного педагогического университета (1475) и Чувашского государственного аграрного университета (1169). Это только первый шаг – с 18 ноября для ребят начнется заочный этап олимпиады. Впереди – прикладные задания, которые помогут студентам уже сейчас понять, чего от них ждет работодатель и насколько они готовы к выходу на рынок труда. А также образовательные форумы и возможности поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании. «Я – профессионал» – это возможность раскрыть свой потенциал, выйти за рамки университетской аудитории и добиться больших высот. Я желаю участникам удачи», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.



Впереди участников олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап олимпиады состоится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.



Студенты, имеющие дипломы некоторых проектов платформы «Россия – страна возможностей», могут пройти сразу на заключительный этап олимпиады «Я – профессионал» по 24 направлениям из 73. К учету принимаются только дипломы последнего сезона или года проведения проекта.

Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.



Источник: АНО «Россия – страна возможностей».