Центр готов оказать поддержку в трудную минуту

В настоящее время буквально каждый человек в нашей стране так или иначе связан с частичной мобилизацией. Не только непосредственные участники боевых действий, но и их родственники могут столкнуться с сильнейшим стрессом, который может привести к различного рода расстройствам здоровья. Все это может продолжаться длительное время и без помощи специалиста только усугубляться.



По вопросам оказания семьям военнослужащих социально-психологической поддержки можно обратиться в Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения.

Так, 16 ноября к специалистам центра за психологической помощью обратилась мать мобилизованного шумерлинца. «После ухода сына в армию каждый день испытываю тревогу за него, не нахожу себе места», — поделилась женщина.



Участковый специалист Шумерлинского КЦСОН Екатерина Богачева внимательно выслушала посетительницу, дала рекомендации, как снизить уровень тревоги и стресса, рассказала, как управлять своим эмоциональным состоянием. Благодаря беседе со специалистом мать мобилизованного обрела, по ее словам, душевное спокойствие, ей стало легче принять ситуацию. Также женщина осознала, что ей необходимо больше общаться и разнообразить свой досуг, в связи с чем она приняла решение посещать клубы активного долголетия «Мой социальный центр».



Источник: ШКЦСОН.

Напоминаем

Семьи военнослужащих могут обратиться за социально-психологической поддержкой по адресу: проезд Мебельщиков, д. 9, или позвонить по телефонам: 8(83536) 2-91-27, 2-81-06 (с 08:00 до 17:00).

Если же возникли вопросы касаемо детей военнослужащих, посещающих образовательные учреждения, то нужно обращаться в отдел образования администрации города: ул. Октябрьская, д. 20, каб. № 212, тел. 8 (83536) 2-24-40, и в администрацию округа: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. № 23, тел. 8(83536) 2-26-40.



Кроме того, любой член семьи мобилизованного может обратиться на круглосуточную горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11, в региональный штаб #МыВместе по номерам: 8(8352) 45-13-88, 8-995-930-84-24.

Узнать о мерах поддержки можно по телефону горячей линии 122 или на сайте Help21.ru.