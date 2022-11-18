Евгений Иванов совместно с педагогами-наставниками Лимоновой И. В., Вишневской Ф. А. и Жданович Ю. Е. подготовили творческое выступление на английском языке в номинации конкурса «Художественное слово».

Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие знатоки английского языка со всей Чувашской Республики.

Много новых знаний и креативных идей почерпнули педагоги и участники. Все конкурсанты, безусловно, достойно представляли свои знания английского языка, и в этой сложной творческой борьбе Евгений занял почётное II место.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.