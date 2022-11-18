Как уже сообщалось в прошлом номере газеты, благодаря реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), входящего в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в 7 населенных пунктах Чувашии появилась возможность пользоваться мобильной связью и интернетом по технологии LTE (4G). В их число вошел и Саланчик Шумерлинского муниципального округа. На днях мы побывали в поселке и пообщались с жителями. Они были очень рады появлению качественной мобильной связи и интернета и с удовольствием поделились своей радостью с газетой.

Начальник Магаринского территориального отдела Шумерлинского МО Людмила Егорова находится у руля сельского поселения более 20 лет. Сельчане привыкли, что к ней можно обращаться с любой проблемой, и проблема с отсутствием связи и интернета в поселке не стала исключением. «Многие просили посодействовать в решении этого вопроса, особенно молодежь и родители школьников и студентов. Ведь в период пандемии учащимся приходилось заниматься дистанционно, и они с трудом выходили из сложившейся ситуации. Мы неоднократно обращались в разные инстанции, но долгое время вопрос не разрешался. И наконец свершилось!» — не скрывает радости Людмила Егорова.



В прошлом году поселок Саланчик вошел в федеральную программу по устранению цифрового неравенства, а этой осенью здесь установили базовую станцию оператора Тele2, выступающего в качестве центра компетенций по проекту. Как рассказала Людмила Егорова, на прошлой неделе его специалисты приезжали в поселок, где их встретила очередь из желающих подключиться. «Все, кто успел подключиться, отмечают, что связь очень устойчивая. Теперь более 250 жителей поселка Саланчик и соседней деревни Петропавловск почувствовали себя в равных условиях с жителями других населенных пунктов, в которых уже давно есть эти блага цивилизации», — делится Людмила Егорова и надеется, что и молодежь теперь потянется на малую родину.



К сожалению, в остальных деревнях, кроме соседнего с Саланчиком Петропавловска, проблема отсутствия связи и интернета пока существует. Но, как отмечает начальник территориального отдела, в «Ростелекоме» обнадеживают, что до 2025 года все населенные пункты — и крупные, и малые, будут обеспечены интернетом. «Очень на это надеемся. Ведь в наше время, в век технологий интернет нужен повсеместно — и для записи к врачу, и чтобы воспользоваться «Госуслугами», не говоря уже про оплату за ЖКХ, налогов и других платежей», — говорит Людмила Егорова.

Жители Саланчика оценили качество мобильной связи и интернета

Алевтина Соболева, кладовщица в столовой Саланчикской школы-интерната:

С появлением качественной мобильной и интернет-связи появилась возможность в любое время связываться со своими близкими и родными. Ведь мой муж часто выезжает на заработки в Москву, а дочь проживает в Чебоксарах.

Мы знаем, что молодежь привязана к интернету даже больше, чем мы. Он нужен им и для учебы, и для дистанционной работы. Раньше из-за того, что не было связи, дочь приезжала домой пару раз в месяц. Теперь интернет работает хорошо, и мы надеемся, что она будет приезжать почаще.

Альбина Надеждина, депутат Шумерлинского МО:

Жители поселка Саланчик часто обращались ко мне как к депутату по поводу отсутствия качественной сотовой связи. Сейчас, когда у нас установили базовую станцию оператора Тele2, жизнь стала намного проще, появились новые возможности. От лица жителей поселка благодарю Минцифры Чувашии, работников «Ростелекома» и оператора сотовой связи.

Ольга Малышева, ведущий специалист-эксперт Магаринского территориального отдела:

Я очень рада, что наконец-то в нашем поселке появились качественная сотовая связь и интернет. Находясь на работе, не всегда удавалось с первой попытки до кого-то дозвониться. В телефоне постоянно звучало, что абонент вне зоны доступа.

А сейчас, когда в поселке установили базовую станцию оператора Теle2, многим жителям стало легче общаться друг с другом и находить нужную информацию в Сети. Лично мне стало намного проще работать — можно быстро обзвонить нужных людей и найти необходимую информацию в телефоне, а не зависеть от компьютера, подключенного к Wi-Fi.

Екатерина Ижетникова, жительница деревни Петропавловск:

До сих пор у нас была очень неустойчивая сотовая связь, а интернет практически отсутствовал — ничего не загружалось.

Я работаю учителем в Саланчикской школе-интернате. У нас есть своя рабочая группа в Телеграме, но этим мессенджером практически не удавалось пользоваться. В последние полгода невозможно было зайти и в «Сбербанк онлайн». У меня имелись установки, усиливающие сигнал. За них приходилось платить отдельно, и все равно сигнал пропадал.

Сейчас совсем другое дело! В Петропавловске, как и в Саланчике, появились качественная сотовая связь и мобильный интернет. Идет вторая неделя, как я подключилась к оператору сотовой связи Теle2. Дома сразу же появился сигнал 4G. Можно спокойно созваниваться с родственниками, смотреть все, что угодно и, конечно же, плодотворно работать. Появление стабильной связи — огромный плюс и для воспитанников школы-интерната, ведь некоторые из которых не бывают дома по нескольку недель. Теперь они могут без проблем созваниваться с родителями, а также изучать новый образовательный контент.

Татьяна Александрова.