Республиканский бюджет Чувашии на 2023—2025 годы принят в первом чтении

Таким образом, Чувашия вошла в число первых регионов Приволжского федерального округа, которые на сегодняшний день перешли на следующий этап бюджетного процесса.

Напомним, что ранее республиканский бюджет следующей трехлетки был рассмотрен в рамках «нулевых» чтений , одобрен на заседании правительства Чувашии , обсуждался на совместном заседании комитетов Госсовета Чувашии, а также в ходе публичных слушаний.

Как отметил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, доходы республиканского бюджета на 2023 год оцениваются в объеме 80,2 млрд. рублей, что больше первоначального плана на 2022 год на 13,2 млрд. рублей, или на 19,7%, и больше уточненного плана на 2022 год на 755,5 млн. рублей. Расходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 83,0 млрд. рублей, с ростом к первоначально утвержденному плану на 2022 год на 12,3 млрд. рублей, или на 17,4%, и с ростом к уточненным показателям 2022 года на 500 млн. рублей.

Расходы на социально-культурную сферу в совокупности оцениваются в 52,1 млрд. рублей, что составляет 62,8% расходной части бюджета. Финансирование реального сектора предусматривается в сумме 20,5 млрд. рублей – это 24,7% в структуре расходов.

«В условиях сохранения рисков влияния геополитической ситуации бюджетная и налоговая политика Чувашии в 2023—2025 годы будет ориентирована в первую очередь на обеспечение стабильности социально-экономической ситуации в республике, а также на трансформацию экономики и повышение потенциала развития, включающее обеспечение достижения национальных целей развития, содействие адаптации и структурной перестройке экономики», — подчеркнул Михаил Ноздряков. Он уточнил, что адаптации экономики к внешним вызовам также будет способствовать реализация крупных инфраструктурных проектов, создание государственных и частных технопарков, создание в Новочебоксарске особой экономической зоны, расширение мер государственной поддержки промышленности, агропромышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства и сферы ЖКХ.

Необходимо отметить, что в ходе обсуждения проект республиканского бюджета, представленный руководителем Минфина Чувашии, большинством депутатов был поддержан.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов подчеркнул : «Мы все понимаем, что санкции, конечно же, мимо Чувашии тоже не проходят. Но в целом курс, по которому движется экономика республики, дает нам возможность уверенно реализовывать всё намеченное. Наша с вами задача – выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики и финансовое обеспечение всех социально значимых проектов».

Депутат Алексей Шурчанов отметил: «Для меня, как руководителя фракции, безусловно, важно, что бюджет на следующий трехлетний период – социально ориентированный и более 62% предусмотренных расходов – это средства, направляемые на нужды наших граждан. Отрадно, что среди основных направлений значатся поддержка пожилых граждан и малообеспеченных граждан – на эти две статьи выделяется около 5 млрд. рублей, с существенным ростом к прошлому году. На поддержку материнства и детства также направляется более 5 млрд. рублей. И самое важное – это то, о чем часто говорил наш коллега, выделяются с «+» средства на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей, где растут пять и более детей».

Депутат Николай Николаев также обратил внимание на выделение в бюджете существенных средств по линии здравоохранения, физкультуры и спорта, а также в сфере образования. «Бюджет здравоохранения в следующем году у нас составит более 25 млрд. рублей. Это существенная сумма, которая будет направлена на многие программы, в том числе на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Как уже сказал, Михаил Ноздряков, на нее предусмотрено 23,8 млрд. рублей и она будет бездефицитной, а это предполагает, что все вопросы текущего финансирования лечебных учреждений мы должны закрыть», — подчеркнул, в частности, он.

«Принимаемый бюджет в моем понимании достаточно грамотный, сбалансированный», — акцентировал депутат Алексей Мурыгин. Он также отметил достаточно существенные объемы бюджетных ассигнований на поддержку строительной отрасли республики – на 2023 год предусмотрено 4,2 млрд. рублей, что на 17,5% выше значений текущего года – и резюмировал: «Как можно не поддержать бюджет, если по статье «обеспечение жильем детей-сирот» мы закрываем 2022 год с цифрой – 304 человека, а в 2023 году закладываем средства сразу на 315 человек, при одновременном росте в 2,5 раза средств на предоставление жилья многодетным семьям?».

Депутат Григорий Данилов сказал: «Особо хочу отметить, что существенные средства в бюджете республики предусмотрены не только на ремонт и строительство детских садов, школ, больниц, но и на зарплату педагогов и медицинских работников». При этом он высказал предложение при первом уточнении республиканского бюджета 2023—2025 годов выделить дополнительные средства на поддержку предпринимательства. «Считаю, что средства, направляемые на поддержку субъектов предпринимательства – это не затраты, а инвестиции, которые в дальнейшем также пойдут на повышение зарплаты, на реализацию инфраструктурных проектов, на те же здравоохранение, образование, соцподдержку и многое другое», — сказал он.

В следующий раз рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете на 2023—2025 годы состоится 29 ноября — в рамках второго этапа очередной XIII сессии Госсовета Чувашии запланировано принятие его во втором чтении.

Минфин Чувашии.