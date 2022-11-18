18 Ноя

Республиканский бюджет Чувашии на 2023—2025 годы принят в первом чтении

Таким образом, Чувашия вошла в число первых регионов Приволжского федерального округа, которые на сегодняшний день перешли на следующий этап бюджетного процесса.

Напомним, что ранее республиканский бюджет следующей трехлетки был рассмотрен в рамках «нулевых» чтений, одобрен на заседании правительства Чувашии, обсуждался на совместном заседании комитетов Госсовета Чувашии, а также в ходе публичных слушаний.

Как отметил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, доходы республиканского бюджета на 2023 год оцениваются в объеме 80,2 млрд. рублей, что больше первоначального плана на 2022 год на 13,2 млрд. рублей, или на 19,7%, и больше уточненного плана на 2022 год на 755,5 млн. рублей. Расходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 83,0 млрд. рублей, с ростом к первоначально утвержденному плану на 2022 год на 12,3 млрд. рублей, или на 17,4%, и с ростом к уточненным показателям 2022 года на 500 млн. рублей.

Расходы на социально-культурную сферу в совокупности оцениваются в 52,1 млрд. рублей, что составляет 62,8% расходной части бюджета. Финансирование реального сектора предусматривается в сумме 20,5 млрд. рублей – это 24,7% в структуре расходов.

 «В условиях сохранения рисков влияния геополитической ситуации бюджетная и налоговая политика Чувашии в 2023—2025 годы будет ориентирована в первую очередь на обеспечение стабильности социально-экономической ситуации в республике, а также на трансформацию экономики и повышение потенциала развития, включающее обеспечение достижения национальных целей развития, содействие адаптации и структурной перестройке экономики», — подчеркнул Михаил Ноздряков. Он уточнил, что адаптации экономики к внешним вызовам также будет способствовать реализация крупных инфраструктурных проектов, создание государственных и частных технопарков, создание в Новочебоксарске особой экономической зоны, расширение мер государственной поддержки промышленности, агропромышленного комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства и сферы ЖКХ.

Необходимо отметить, что в ходе обсуждения проект республиканского бюджета, представленный руководителем Минфина Чувашии, большинством депутатов был поддержан.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов подчеркнул«Мы все понимаем, что санкции, конечно же, мимо Чувашии тоже не проходят. Но в целом курс, по которому движется экономика республики, дает нам возможность уверенно реализовывать всё намеченное. Наша с вами задача – выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики и финансовое обеспечение всех социально значимых проектов».

Депутат Алексей Шурчанов отметил: «Для меня, как руководителя фракции, безусловно, важно, что бюджет на следующий трехлетний период – социально ориентированный и более 62% предусмотренных расходов – это средства, направляемые на нужды наших граждан. Отрадно, что среди основных направлений значатся поддержка пожилых граждан и малообеспеченных граждан – на эти две статьи выделяется около 5 млрд. рублей, с существенным ростом к прошлому году. На поддержку материнства и детства также направляется более 5 млрд. рублей. И самое важное – это то, о чем часто говорил наш коллега, выделяются с «+» средства на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей, где растут пять и более детей».

Депутат Николай Николаев также обратил внимание на выделение в бюджете существенных средств по линии здравоохранения, физкультуры и спорта, а также в сфере образования«Бюджет здравоохранения в следующем году у нас составит более 25 млрд. рублей. Это существенная сумма, которая будет направлена на многие программы, в том числе на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Как уже сказал, Михаил Ноздряков, на нее предусмотрено 23,8 млрд. рублей и она будет бездефицитной, а это предполагает, что все вопросы текущего финансирования лечебных учреждений мы должны закрыть», — подчеркнул, в частности, он.

 «Принимаемый бюджет в моем понимании достаточно грамотный, сбалансированный», — акцентировал депутат Алексей Мурыгин. Он также отметил достаточно существенные объемы бюджетных ассигнований на поддержку строительной отрасли республики – на 2023 год предусмотрено 4,2 млрд. рублей, что на 17,5% выше значений текущего года – и резюмировал: «Как можно не поддержать бюджет, если по статье «обеспечение жильем детей-сирот» мы закрываем 2022 год с цифрой – 304 человека, а в 2023 году закладываем средства сразу на 315 человек, при одновременном росте в 2,5 раза средств на предоставление жилья многодетным семьям?».

Депутат Григорий Данилов сказал: «Особо хочу отметить, что существенные средства в бюджете республики предусмотрены не только на ремонт и строительство детских садов, школ, больниц, но и на зарплату педагогов и медицинских работников». При этом он высказал предложение при первом уточнении республиканского бюджета 2023—2025 годов выделить дополнительные средства на поддержку предпринимательства. «Считаю, что средства, направляемые на поддержку субъектов предпринимательства – это не затраты, а инвестиции, которые в дальнейшем также пойдут на повышение зарплаты, на реализацию инфраструктурных проектов, на те же здравоохранение, образование, соцподдержку и многое другое», — сказал он.

В следующий раз рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете на 2023—2025 годы состоится 29 ноября — в рамках второго этапа очередной XIII сессии Госсовета Чувашии запланировано принятие его во втором чтении.

Минфин Чувашии.

Автор записи: anna

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