На деньги должников в Чувашии можно капитально отремонтировать около двухсот домов

Речь идет о долгах жителей региона по взносам в Республиканский фонд капитального ремонта. Цифру назвала генеральный директор фонда Светлана Баранова во время тематического прямого эфира Центра управления регионом Чувашской Республики с пользователями социальных сетей, отвечая на вопрос о возможности приближения срока ремонта в доме.

«С документами, подтверждающими плохое техническое состояние, собственники помещений или управляющая компания могут обратиться в комиссию Минстроя Чувашии, – отметила также руководитель фонда. – Положительное решение может быть принято при двух условиях – собираемости взносов по дому не менее 95% и наличии экономии в фонде капремонта».

Вместе с заместителем руководителя Минстроя Чувашии Ильей Ионочкиным Светлана Баранова ответила и на другие вопросы жителей. К примеру, зрителей прямого эфира интересовали меры поддержки мобилизованных в части взносов за капремонт. Выяснилось, что региональный оператор освобождает от начисления пеней за несвоевременную оплату взносов как самого военнослужащего, так и членов его семьи.

Также была поднята тема обновления лифтов при ремонте домов. В следующем году, отметил замминистра, из бюджета республики планируется выделить фонду капремонта 100 млн. рублей на ускоренную замену лифтов. Обсудили возможности домов со спецсчетами, размер взносов в Республиканский фонд капитального ремонта и назвали номер его телефона – 8 800 505 97 71.

Отметим, что вопросы строительства и капремонта достаточно актуальны для жителей Чувашии. С начала года Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировал в социальных сетях и направил на отработку 273 сообщения, посвященных строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 57 обращений пришло по теме сборов за капитальный ремонт и его плохого качества.

Источник: чувашинформ.рф