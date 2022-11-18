Молодогвардейцев из Чувашии поощрили за общественную деятельность в Запорожской области

Активисты Чувашского реготделения «Молодая гвардия» «Единой России» с гуманитарной миссией ездили в Запорожскую область — оказывали помощь жителям Мелитополя. Среди них — добровольцы из Чувашии Андрей Кудрявцев и Никита Малов. Они доставляли гуманитарную помощь людям, которые не могли самостоятельно добраться до гуманитарного центра по состоянию здоровья.



И перед возвращением на родину наши молодогвардейцы были награждены грамотами от Евгения Балицкого — исполняющего обязанности губернатора Запорожской области, а также от Галины Данильченко — секретаря реготделения партии «Единая Россия» за активную общественную деятельность, оказанную помощь жителям региона.

На днях ребята вернулись домой.



Источник: ТГ-канал «Молодая Гвардия_Чувашия».