В Чувашии мобильная связь и интернет становятся доступнее

Как сообщает Центр управления регионом Чувашской Республики, тема качества услуг сотовой связи, доступности интернета волнует как жителей сёл, так и столицы. С начала года поступило 72 обращения по этой теме, из них через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» — 8, в социальных сетях — 64 сообщения.

Преимущественно сигналы о проблемах со связью поступали от жителей городов Чебоксары, Алатырь, Шумерля, Новочебоксарск. Все обращения специалисты ЦУР Чувашии оперативно зафиксировали, обработали и передали на исполнение в муниципалитеты и профильное ведомство.

Между тем, все больше жителей населенных пунктов республики могут комфортно общаться с близкими по видеосвязи, играть в онлайн игры, подавать заявления на Госуслугах. Это стало возможным благодаря второму этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика». Недавно в деревнях Эндимиркасы Чебоксарского района и Сюмерткасы Моргаушского района запущены базовые станции для оказания услуг мобильной связи. Скорость передачи данных достигает 50 Мб в секунду.

Как сообщает Минцифры Чувашии, в этом году такие станции установили в 7 малых населенных пунктах, а в 2023 году возможность пользоваться мобильными интернетом по технологии LTE (4G) появится еще в 13 населенных пунктах.

«Жить полноценной жизнью без качественной мобильной связи и доступа в Интернет сегодня сложно, не говоря уже о развитии. Благодаря нацпрограмме «Цифровая экономика» и конкретно проекту устранения цифрового неравенства возможность пользоваться благами цифровой эпохи получают малые населенные пункты, которые не вошли ни в одну из ранее реализованных программ интернетизации.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает тот факт, что при формировании перечня сел и деревень, куда придет связь в первую очередь, учитывают мнение граждан, непосредственных потребителей услуг. Неслучайно мы говорим про клиентоцентричность, ориентир на людей и их нужды, необходимость поддержки тех, кто действительно в этом нуждается. Поэтому призываю жителей малых населенных пунктов Чувашии не ждать, а активно голосовать за связь в своей деревне, своем селе. Качество вашей жизни – в ваших руках!», — говорит министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.