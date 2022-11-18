В клубе общения «В кругу друзей» написали письма солдатам

Участники клуба общения Шумерлинского КЦСОН 14 ноября собрались на посиделки, чтобы в русских народных костюмах петь песни и частушки, радовать друг друга чтением стихов, побеседовать за чашечкой чая.

А начали они посиделки не как обычно, а с участия в акции «Письмо солдату». «Ведь сейчас российским военнослужащим — участникам СВО как никогда нужны слова поддержки», — говорят пожилые.

Члены клуба – дети войны, на себе испытали все тяготы военной и послевоенной жизни. У каждого за плечами огромный жизненный опыт. Все они пенсионеры со стажем, в прошлом – специалисты в разных сферах.



Н.И. Павловская всю жизнь трудилась на машиностроительном заводе. «Я дитя войны. Помню, как с фронта от отца приходили треугольные письма, но читать еще не умела. Мама вязала носки и варежки для солдат. Мы верим и ждем, что победа будет за нами, как тогда. Спасибо, что охраняете нас. Возвращайся живым», — обращается к солдату Нина Ивановна в своем письме.



И.К. Кандюкина в прошлом — специалист деревообрабатывающей промышленности. В свои 85 лет она с удовольствием посещает клуб. Вместе с подругами они пережили уже не одно событие. Здесь у них радости вместе и горести пополам. «Когда-то я провожала на войну своего отца. Мы все думали, что этого больше не будет. Но вам, молодым, приходится испытать то, что пережили мы. Спасибо, что выполняете свой долг защитника Родины. Желаю вернуться домой живыми и невредимыми», — пишет Ираида Константинова солдату.



У Г.Д. Бромковой трудовые годы прошли в пищевой промышленности. «Дорогие наши мальчики! Вы сражаетесь самоотверженно, рискуя своей жизнью. Желаю вам, как своему родному сыночку, стойкости, смелости, терпения. Пусть оберегает вас Бог от пули и вражеской хитрости», — обращается к воинам Галина Дмитриевна.



С.И. Павлова работала в свое время учителем русского языка и литературы в седьмой школе. «Я молюсь за тебя, за твою жизнь. Желаю только одного — чтобы победа была за Россией, за вами, наши мужественные солдаты», — читаем мы в письме Светланы Ивановны.



Как отметила заведующая отделением дневного пребывания Мария Китькова, шумерлинские пенсионеры подключились ко всероссийской акции «Письмо солдату» недавно. Однако ими уже написано и отправлено несколько десятков писем с пожеланием здоровья и скорейшего возвращения. Пожилые переживают за ребят как за своих детей и выражают в письмах поддержку и любовь.



Все письма направляются в Центральный дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе по адресу: 129090, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, с пометкой «Письмо солдату», а затем доставляются и вручаются военнослужащим.

Марина Ветликова.