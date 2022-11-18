Вместе намного легче

Семьям мобилизованных — адресная помощь

Официально Ларины стали семьей совсем недавно. Глава семьи, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции, приехал домой в увольнение. Тут и решили гражданские супруги узаконить свои отношения длиною в десять лет.

5 ноября они подали заявление в отдел ЗАГС администрации Шумерли и в этот же день расписались.

У супругов растут двое несовершеннолетних детей – Вадим и Ульяна. Сын учится в школе № 3, дочь – дошкольница, в следующем году собирается стать первоклассницей.

Когда Вадим 16 октября ушел выполнять воинский долг перед Родиной, в координационном центре сразу же был оформлен социальный паспорт его семьи. Специалисты Шумерлинского КЦСОН на месте интересовались, с какими проблемами столкнулась Татьяна – супруга добровольца, и предложили помощь и поддержку. Это оказалось как нельзя кстати.



Дочь Лариных, Ульяна, появилась на свет в 2015 году, и у неё сразу были обнаружены проблемы со здоровьем. Девочка перенесла несколько операций и сегодня нуждается в особом уходе.

Координационный центр вышел на связь с Шумерлинским ММЦ по поводу установления инвалидности Ульяне. Это поможет ей получить полноценное лечение и быть под соответствующим медицинским наблюдением. Специалисты ШКЦСОН систематически навещают Лариных. Интересуются, как проходит медобследование, не возникли ли какие-то трудности? Выражают готовность поддержать.



Ситуацию держит под особым контролем глава администрации округа Лев Рафинов, так как доброволец по прописке является жителем Шумерлинского муниципального округа. А депутат Госсовета Чувашии Виктор Горбунов оказал семье финансовую помощь для лечения девочки.

Без внимания не остался и сын Лариных — ученик 3-го класса школы № 3. Он получает двухразовое бесплатное питание. Готовятся документы на стипендию.



Мобилизация коснулась и семьи старшей дочери Татьяны Лариной от первого брака – Ангелины. Молодые с полугодовалой дочкой проживали в Чебоксарах на съемной квартире. 21 октября зятя мобилизовали, и дочь пока проживает с матерью. «Уклад наших семей заметно поменялся,– говорят жены военнослужащих. – Конечно же, столкнулись с определенными трудностями. Но можем с уверенностью сказать, что поддержка государства реальна. Мы действительно ощущаем внимание и заботу. Вместе намного легче».



На днях финансовая поддержка к женам с детьми поступила и от мужей, находящихся на боевом слаживании. Мужчины получили денежное довольствие за октябрь и единовременную региональную выплату 50 тысяч рублей .

Марина Ветликова.