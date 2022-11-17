Туристический потенциал Чувашии обсудят на форсайт-сессиях в Чебоксарах

С 25 ноября по 2 декабря в Чебоксарах пройдет первый региональный форум «Чувашия Туристическая», главной темой которого станет развитие внутреннего туризма. Министерства сельского хозяйства, образования, культуры, промышленности и торговли, здравоохранения, экономического развития, строительства, районы и города в формате форсайт-сессий представят свои туристические маршруты на девяти площадках:

«Чувашия – центр реабилитации», «Многоликая Чувашия», «Промышленный туризм», «Чувашия глазами детей», «Кадры для туризма», «Большая Волга», «Туристический потенциал городов», «Агротуризм» — «Сельский туризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона».

Экспертами в туристической привлекательности региона выступят: Министерство экономики, в чьем ведении сегодня находится туризм, депутаты Госдумы –заместитель председателя ГД, член Комитета по бюджету и налогам Шолбан Кара-ООЛ, члены Комитетов по туризму и развитию туристической инфраструктуры, по охране здоровья, по транспорту и строительству. Руководители Ассоциации медицинского туризма, Представители Агентства стратегических инициатив, АНО «Россия – страна возможностей», команды Российского государственного университета туризма и сервиса.

«Мы пригласили ведущих федеральных экспертов, чтобы они дали оценку нашим наработкам. На ее основе утвердим стандарты, методику и мастер-план по продвижению туристического потенциала Чувашии. Общими усилиями погрузимся в проблематику, чтобы, в первую очередь, для себя выстроить основные реперные точки роста, — отмечает депутат Государственной Думы Алла Салаева. – Синхронизация всех уровней власти, экспертного сообщества – основа развития индустрии. И наша общая задача – представить Чувашию России, как туристический регион».

«Качественное содержание, современное наполнение, эффективное продвижение региональных турпродуктов – наши основные цели. Потенциал Чувашии, как туристического региона, необходимо раскрыть всесторонне, по каждому направлению есть что предложить. К совместной работе привлечем регионы, опыт соседей. По итогам Форума «Чувашия Туристическая» также разработаем календарь основных событий на 2023 год», – отметил вице-премьер-министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Форум завершится большой пленарной сессией при участии Главы Чувашии Олега Николаева, где каждое министерство представит готовый турпродукт.

Чувашинформ.рф.