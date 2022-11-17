Порядка 380 километров дорог в Чувашии приведут в нормативное состояние

Соответствующий меморандум о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на 2023–2027 годы подписали Глава Чувашии Олег Николаев и Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе проводимой в Москве «Транспортной недели».

«Нас радует, что меморандум это не статичный документ. Я полностью разделяю такой подход, поскольку ситуация меняется с точки зрения технологий, рыночных условий, новых вводных Президента страны. Очевидно, что на него должны реагировать», — прокомментировал Глава Чувашии слова руководителя Федерального дорожного агентства.

«Подписание меморандума – это итог нашей двухлетней работы. Мы начали ее с формирования опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации, в том числе на территории Чувашской Республики, ‒ отметил руководитель Федерального дорожного агентства. ‒ Сейчас мы стараемся оперативно реагировать на текущую ситуацию в дорожном хозяйстве и потребности субъектов. К примеру, в этом году Чувашской Республике из резервного фонда Правительства Российской Федерации довели 859 млн рублей для достижения целевых показателей нацпроекта».

Программа дорожной деятельности предусматривает приведение в нормативное состояние 378 км или 2,6 млн кв. м автомобильных дорог: до конца 2024 года – не менее 45,9% (сегодня 44,8%) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и не менее 60% — до конца 2030 года (с учетом продления национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 2030 года). Нормативное состояние автомобильных дорог в крупнейших городских агломерациях должно быть на уровне 85% (сегодня 77%). До конца 2027 года планируется также увеличить долю дорог с допустимой нагрузкой с 10 до 11,5 тонн на ведущую ось.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, программа приоритизирована исходя из востребованности, загруженности и интенсивности движения на автомобильных дорогах, с учетом синхронизации региональных мероприятий с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток»; а также с учетом синхронизации развития опорной сети с опорными сетями соседних субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программы дорожной деятельности предусматривает использование средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств. Софинансирование из федерального бюджета в том числе должно быть направлено на программы социально-экономического развития региона и дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, оказывающих влияние на развитие туристических кластеров, с учетом обеспечения участников дорожного движения надлежащим уровнем и качеством услуг, предоставляемых на объектах дорожного сервиса.

Роман Новиков констатировал, что в 2022 году были выделены недостающие средства в объеме 859 млн рублей для достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Этого достаточно, чтобы достигнуть двух главных показателей нацпроекта — 50% нормативного состояния региональной сети и 85% сети автодорог в агломерации», — отметил он.

В свою очередь, Олег Николаев поблагодарил за поддержку: «В целом по итогам года выходим на плановые значения, которые позволят нам достичь ключевые показатели, установленные Президентом».

Глава Чувашии констатировал, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году осталось выполнить 2% работ. Речь идет о завершении строительства дороги по улице Гражданская в г. Чебоксары. «По улице Гражданская осталось уложить 1,3 км. В целом со всеми проблемами справились. Они были серьёзные. Много коммуникаций обнаружено, которых не было в схемах. Они пролегали на таких позициях, где не должны были быть», — заявил он, отметив, что прилагаются все усилия, чтобы к 30 декабря выполнить предусмотренные процедуры и запустить движение транспорта по обеим полосам. Сделаем все возможное, чтобы справиться в обозначенный срок, заверил он Романа Новикова. Мониторинг, контроль ведется ежедневно.

В Чувашской Республике в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланировано привести в нормативное состояние 45 объектов протяженностью более 122 км. На эти цели предусмотрено порядка 3,3 млрд рублей, их них почти 537,7 млн ‒ из федерального бюджета.

Одним из ключевых объектов стал капитальный ремонт участка трассы «Волга» – Козловка протяженностью 9 км. Региональная автодорога является важным социально значимым объектом. Она начинается со съезда с федеральной трассы М-7 и ведет к городу Козловка, в котором расположен Дом-музей известного российского математика Н. И. Лобачевского. Кроме того, в Козловке находится одно из самых красивых мест региона ‒ мыс Птичий полет. Изначально участок планировалось ввести в эксплуатацию 2023 году, но работы удалось закончить на год раньше срока. Теперь дорога оснащена всей необходимой инженерной инфраструктурой и средствами обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Глава Чувашской Республики обозначил необходимость включения в федеральную адресную инвестиционную программу проекта реконструкции участка автодороги М-7 «Волга» км 643 — км 659.

«Этот участок дороги является «узким горлышком». Всего там две полосы, одноуровневые развязки. Подготовлена проектно-сметная документация стоимостью около 15 млрд рублей, которая предусматривает две четырехуровневые развязки и строительство остальной части дороги. В этом году она получила положительную госэкспертизу. Мы готовы включиться и активно вовлечься, чтобы максимально ускорить его реализацию», — прокомментировал Олег Николаев.

Сами работы предполагают расширение автодороги до 4 полос движения, устройство 4 транспортных развязок в двух уровнях (с автодорогой Чебоксары — Сурское, Вурнарским шоссе, Восточным подъездом к г. Чебоксары, автодорогой Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск), реорганизацию примыкания Алатырского шоссе с устройством одноуровневой развязки. Реконструкция проходящего от Яуш через Большие Карачуры, Новые Лапсары, Сятракасы и уходящего на Кугеси участка автодороги федерального значения представляется необходимой и социально-значимой для региона. Ввиду сверхнормативной загруженности данного участка, транспортный поток со стороны Республики Марий Эл, Республики Татарстан и обратно в настоящее время перераспределяется в обход него, используя улично-дорожную сеть г. Чебоксары, что создает дополнительные заторовые узлы уже в самом городе и влияет на безопасность дорожного движения.

Глава республики также обозначил необходимость строительства с 2023 года автодороги в обход г. Ядрин с реконструкцией участка республиканской дороги Никольское — Ядрин — Калинино км 0+000 — км 5+900 в Ядринском районе. На реализацию I этапа проекта строительства требуется более 610 млн рублей. «Реализация проекта будет способствовать сокращению автотранспортных расходов по перевозке грузов и пассажиров, сократится количество дорожно-транспортных происшествий, улучшится экологическая обстановка в г. Ядрин, д. Стрелецкая. С развитием придорожного сервиса появятся новые рабочие места», – пояснил он.

Существующая дорога в пределах г. Ядрин не соответствует уровню интенсивности движения. Строительство объекта было начато еще в 2006 году и финансировалось по 2011 год.

Проектируемая дорога будет обслуживать внешние транспортные связи присурских районов Чувашской Республики в направлении Нижегородской и других областей Центральной России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.