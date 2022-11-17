Первый отраслевой форум «Чувашия Туристическая» откроется 25 ноября в Чебоксарах

На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили подготовку к проведению с 25 ноября по 2 декабря первого форума «Чувашия Туристическая».

«Форум «Чувашия Туристическая» будет проходить в формате стратегических сессий. Такого форума, посвященного конкретным направлениям, раньше, скорее всего, и не было. Наша задача – погрузиться в туристический потенциал Чувашии, как по территориальному, так и отраслевому принципу, - отметил Глава Чувашии Олег Николаев. - Мы сегодня работаем над формированием специализации каждого муниципалитета через инвестиционный профиль, инвестиционные паспорта. Соответственно, все это закладывается в нашу Комплексную программу развития до 2035 года. В рамках форума мы во все процессы заглянем через призму туристической привлекательности в рамках национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

Руководитель республики также выразил уверенность, что форум будет способствовать развитию внутреннего туризма, в том числе благодаря реализации проектов по повышению доступности и популяризации туризма среди детей школьного возраста.

В рамках форума запланировано проведение девяти сессий:

25 ноября — «Чувашия – центр реабилитации»;

26 ноября — «Многоликая Россия»;

28 ноября — «Промышленный туризм»;

29 ноября — «Чувашия для детей» и «Кадры для туризма»;

30 ноября — «Большая Волга» и «Туристический потенциал городов»;

1 декабря — «Агротуризм» – «Сельский туризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона».

2 декабря пройдет пленарное заседание форума.

Количество стратегических сессий может увеличиться до десяти: члены правительства обсудили возможность проведения еще одной сессии, посвященной спортивно-событийному туризму.

К участию в работе сессий и в пленарном заседании помимо руководителей профильных органов исполнительной власти Чувашской Республики и региональных экспертов приглашены депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, член экспертного совета комитета осдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Ольга Санаева, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN (в прошлом — TUI) Александр Сирченко, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы» Мария Киселева, а также представители федеральных и региональных туроператоров из Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Ульяновской Нижегородской, Кировской областей.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в настоящее время готовятся туристические маршруты республики, а также календарь планируемых событий в Чувашской Республике для презентации на Форуме.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.