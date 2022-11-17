Общественная комиссия Шумерли приняла изменения в программу «Формирование комфортной городской среды»

Общественной комиссией Шумерли, куда входят депутаты Собрания депутатов, члены Общественного совета, принято протокольное решение о реализации в 2023 году 2-го этапа проекта благоустройства сквера им. В.М. Скаржевского, по итогам рейтингового голосования в апреле текущего года занявшего второе место по числу голосов шумерлинцев. На эти цели предусмотрено порядка 11 млн. рублей.

Общественное пространство, ставшее победителем в рейтинговом голосовании, — центральная площадь — включено в более масштабный и финансовоемкий (около 100 млн. рублей) проект благоустройства — Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, что даст возможность воплотить в жизнь решение горожан в гораздо большем объеме и качестве. Заявка на участие города в дополнительном этапе этого конкурса поддержана Правительством республики и направлена в федеральную конкурсную комиссию (итоги станут известны в декабре этого года).

В этом случае произойдёт синхронизация нескольких программ благоустройства общественных пространств: дальнейшее преображение городского парка, реконструкция центральной площади, реализация концепции туристического кода центра Шумерли.

Таким образом, в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроен сквер Скаржевского, а также, в случае победы во Всероссийском конкурсе, городской парк и центральная площадь.

Синергия современности и истории станут концептуальной основой проекта благоустройства центральной части города. Сквер Скаржевского же приобретёт завершенный вид. А по итогу, с привлечением дополнительных финансовых ресурсов, — город станет ещё более комфортным и благоустроенным.

Источник: gshum.cap.ru.