Знание правил безопасного поведения на дорогах играет важную роль в жизни каждого человека. Так считают и участники Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги», которая проходит с 1 по 27 ноября на платформе Учи.ру.

Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, а также МВД России совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Она проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день в олимпиаде приняли участие более 13 тыс. школьников Чувашии. Лидерами являются Чебоксары, Новочебоксарск и Цивильский район. По городу Шумерле в олимпиаде успели принять участие 239 человек, по Шумерлинскому муниципальному округу — 127.

Вот что говорят о своем участии в олимпиаде обучающиеся 4 В класса гимназии № 8 Егор Степанов, Арина Боржемская и Елизавета Бочарова: «Во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» мы принимаем участие уже не первый год. Прохождение различных заданий позволяет оценивать свои действия. Мы спрашиваем себя — а правильно ли я перехожу дорогу, обхожу автобус, еду на велосипеде? В этом году у нас по 100 баллов из 100. Этого удалось добиться благодаря тренировочным заданиям».

Время для участия в олимпиаде еще есть. Успейте проверить свои знания безопасного поведения на дорогах. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке https://dorogi.uchi.ru/.

Олимпиада состоит из интерактивных обучающих и тестовых заданий. Участники проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями. На решение олимпиады отводится час, а количество набранных баллов можно узнать сразу после ее завершения.

"Безопасность на дороге зависит от каждого из нас. В особом приоритете — детская безопасность. Необходимо, чтобы в стороне не оставались родители и педагоги, представители общественных организаций и СМИ. Нужно личным примером показывать детям, как нужно правильно вести себя на улицах города», — отмечает министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.

Подготовила Т. Александрова.







