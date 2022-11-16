Проект республиканского бюджета прошел публичные слушания

Вчера в стенах Госсовета Чувашии прошли публичные слушания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Для участия в его обсуждении собрались представители органов власти, общественных организаций, предприятий, муниципалитетов и депутаты парламента.

Спикер регионального парламента Леонид Черкесов отметил, что впервые доходы республиканского бюджета, утверждаемые законопроектом на следующий год, превышают объемы доходов уточненного бюджета текущего года. Если в прошлом году доходы на 2022 год планировались в объеме 67 млрд рублей с расходной частью в 70,7 млрд, то в этом году доходы бюджета оцениваются в 80,2 млрд. рублей, расходы – в 83 млрд рублей.

Дополнительные средства в размере 2,6 млрд рублей в виде трансфертов из федерального бюджета будут направлены на обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот, на капитальный ремонт и содержание региональных дорог, на модернизацию двух блочно-модульных котельных в г. Алатырь, на модернизацию школьных систем образования и ряд других направлений.

Из зала прозвучал вопрос, касающийся оплаты труда педагогических работников. Министр финансов Михаил Ноздряков сообщил, что буквально сегодня Главой республики Олегом Николаевым подписано постановление о повышении окладной части зарплаты учителей в 1,5 раза.

Средства на поддержку самозанятых граждан на селе в 2023 году планируется предусмотреть в рамках первого уточнения бюджета. «Это решение принято совместно с Минсельхозом Чувашии», — уточнил министр.

На публичных слушаниях также были заданы вопросы о дальнейшей поддержке участников специальной военной операции, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей и промышленных предприятий.

Все поступившие вопросы будут обобщены и переданы для рассмотрения в комитеты Госсовета и профильные министерства.

Госсовет рассмотрит в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 17 ноября.

Источник: чувашинформ.рф.