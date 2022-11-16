Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа»

15 ноября 2022 года под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в режиме видеосвязи состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа». Участие в работе оргкомитета принял полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Основная тема встречи – поддержка и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В ходе заседания также рассмотрены вопросы присвоения ряду российских городов, в том числе на территории новых федеральных субъектов, званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести». Свои предложения по присвоению почетных званий представила Российская академия наук.

По итогам рассмотрения заявок Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» 10 городам, в числе которых Луганск и Горловка, а также один город из ПФО – Орск (Оренбургская область). По словам главы РАН Геннадия Красникова, «Орск принял 28 эвакуированных предприятий, перепрофилированных на выпуск военной продукции: снаряды, мины, гранаты. В годы Великой Отечественной войны промышленность Орска составляла 45 процентов всей промышленности Чкаловской, а ныне Оренбургской области».

Ранее в соответствии с Указами Президента РФ почетное звание получили 14 городов ПФО: Дзержинск, Ижевск, Казань, Киров, Лысьва, Нижний Новгород, Пермь, Пенза, Самара, Саратов, Сызрань, Ульяновск, Уфа, Чебоксары.

Звание «Город воинской славы» теперь есть у Мелитополя и Мариуполя, всего таких городов в РФ — 47.

Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации. Он образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов.

В состав РОК «Победа» входят руководители Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители Президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.

Стенограмма заседания размещена на сайте Президента Российской Федерации по ссылке: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/69836