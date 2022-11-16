Платежи за коммунальные услуги с декабря нынешнего года во всех регионах России вырастут на 9%. Об этом говорится в постановлении правительства.

В прошлые годы правительство устанавливало предельные индексы подорожания коммунальных услуг для каждого региона. Так, с июля нынешнего года в Чечне платежи могли подняться не более чем на 6,5%, а в Свердловской области — максимум на 2,9%. При этом в среднем по стране повышение должно было составить 4%.

Сейчас при внеочередном повышении будет действовать другой порядок: во всех регионах предельный индекс одинаковый — 9%. При этом в 2023 году повышения не предусматривается.

Как сообщалось ранее, правительство решило перенести традиционную летнюю индексацию коммунальных платежей с июля 2023 года на декабрь 2022 года. И эти тарифы должны действовать полтора года — уже до июля 2024 года. Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам.

Это значит, что, к примеру, вода может подорожать больше, чем вывоз мусора, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Власти регионов должны в течение 15 дней определить тарифы на электроэнергию для населения, газ, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. Им рекомендуется официально опубликовать эти тарифы не позднее 1 декабря.

Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Остальные платежи (например, плата за содержание и ремонт жилья, за радиоточку, за капремонт) не ограничиваются предельными индексами, их повышение не привязано к единой дате.

При этом индексация некоторых тарифов в постановлении правительства оговорена более четко. Так, электричество и тепловая энергия подорожают на 8,9-9% по сравнению с ныне действующими тарифами.

«Сказать точно, насколько изменится размер платежа для конечного потребителя, пока невозможно, — считает эксперт Народного фронта Павел Склянчук. — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проводить мониторинг фактического роста тарифов, и первые данные о реальном росте совокупного платежа граждан за коммуналку могут быть получены только в начале следующего года».

В ФАС отметили, что индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. При этом ведомство проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста.

При необходимости регионы могут поднять плату и больше предельного индекса, но обосновать и согласовать это с ФАС местные власти должны в самые ближайшие дни, говорится в документе.

В 2023 году подорожания коммунальных услуг не планируется

Внеплановое повышение тарифов и индексация их сразу на 9% позволят частично сгладить экономический дисбаланс, который возник в связи с высокой инфляцией после введения международных санкций, отмечали ранее представители ЖКХ. В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) рассказали, что оперативные затраты водоканалов почти по всем производственным направлениям выросли более чем в два раза (подорожали реагенты, оборудование, расходные материалы и так далее), существенно увеличилась стоимость инвестиционных программ, рассчитанных по «досанкционным» ценам.

Ранее в минстрое напоминали, что семьи, где на квартплату уходит более 22% дохода, могут получать субсидии на оплату ЖКУ. В ряде регионов этот «порог» ниже. По данным минэкономразвития, в начале года субсидии получали 3,4 млн семей, на эти цели направляется 75 млрд рублей в год.

Между тем

Правительство сохранило на 2023 год действующий максимальный размер пособия по безработице — 12 792 рубля. Минимальная величина пособия составит 1500 рублей.

Источник: rg.ru.