Оклад учителей Чувашии будет увеличен в 1,5 раза

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление Кабинета Министров Чувашской Республики, которое вносит изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки. Документом предусмотрено увеличение минимальных размеров окладов заработной платы педагогических работников в 1,5 раза.

Ранее в этом году руководитель региона уже анонсировал увеличение окладов учителям в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя и Дню дошкольного работника.

«Мы много лет обсуждали обеспечение и заработные платы учителей. Мы ожидали, что на федеральном уровне урегулируют этот процесс, но, обсудив его внутри Правительства Чувашской Республики, решили не ждать, и уже в этом году мы проработаем и обеспечим повышение окладной части учителей минимум в полтора раза», — заявил тогда Олег Николаев.

На сегодняшний день в системе образования Чувашии трудится более 20 тысяч педагогических работников.



«Данное решение Главы Чувашии, безусловно, обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности педагогической профессии. Такое внимание к учителям в нашей республике является хорошим заделом наступающего года, который объявлен Президентом России Годом педагога и наставника, свидетельствует об особом статусе наших специалистов в обществе, о важности их работы», — отмечает министр образования и молодёжной политики Дмитрий Захаров.

Источник: gshum.cap.ru.