В Чувашии состоялось торжественное открытие участка автомобильной дороги М-7 «Волга»

Сегодня, 16 ноября, состоялось торжественное открытие участка реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга». В мероприятии приняли участие в режиме видеоконференцсвязи Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, непосредственно на самом открытие присутствовали начальник ФКУ “Волго-Вятскуправтодор” Илдар Мингазов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

«Расширение проезжей части до четырех полос движения – это главная цель реконструкции данного участка автодороги М-7. Благодаря этому пропускная способность здесь теперь возрастет до 50 тысяч автомобилей в сутки. Так же этому способствует двухуровневая развязка. Работы на данном объекте завершились раньше запланированного срока на год. В ближайшей перспективе планируется приступить к расширению следующего участка автодороги М-7 – с 643-го по 659-й км, это участок от Яуш до Кугесь», — комментирует министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

К работе на объекте приступили в 2019 году. За это время на дороге протяженностью 6 км подрядная организация построила две новые одноуровневые транспортные развязки и возвела путепровод двухуровневой транспортной развязки. Для обеспечения безопасности и комфорта на всей протяженности четырехполосного участка установлено разделительное барьерное ограждение, которое снимает риски самых опасных – лобовых столкновений.

Для данной автодороги характерна высокая интенсивность движения транспорта. В связи с этим для удобства и безопасности пешеходов в населенных пунктах Хыркасы, Крикакасы, Яуши обустроили надземные пешеходные переходы и пандусы, обеспечивающие доступность объектов для маломобильных граждан. Так же на всем протяжении участка с обеих сторон автодороги оборудовано наружное освещение. Для пассажиров общественного транспорта устроены новые остановочные комплексы с автопавильонами.

«В рамках сегодняшнего мероприятия по открытию объекта состоялась встреча Главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева и руководителя Федерального дорожного агентства Новикова Романа Витальевича. Они подписали Меморандум о развитии автомобильных дорог Чувашской Республики, который отражает план дорожной деятельности с 2023 по 2027 гг. на дорогах регионального и местного значения, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и включает в себя мероприятия по опорной сети республики», — информирует министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Справочно: Федеральная трасса М-7 «Волга» соединяет шесть центральных регионов России – Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики: Чувашия, Татарстан, Башкортостан ‒ и входит в состав самого длинного европейского маршрута Е22, который берет начало у французского города Кале и заканчивается в Казахстане.

Источник: Минтранс Чувашии.







