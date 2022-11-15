ЦУР Чувашии зафиксировал более 600 обращений по проблеме бродячих собак

14 ноября Глава Чувашии Олег Николаев поручил Госветслужбе совместно с администрациями муниципальных образований централизовать работу по отлову безнадзорных животных и выработать эффективное решение, которое будет давать реальные результаты. Сделать они это должны в течение месяца.

Как сообщает Центр управления регионом Чувашской Республики, эта тема не теряет актуальности — с начала года поступило 674 обращения, из них через соцсети — 614 сообщений, через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» — 60. Горожане сообщали об угрозе нападений со стороны бездомных собак, просили оперативно принять меры по их отлову и построить дополнительные приюты.

Большая часть жалоб поступала от жителей городов Канаш, Чебоксары, Шумерля, Новочебоксарск и Алатырь. Все обращения специалисты ЦУР Чувашии оперативно зафиксировали, обработали и передали на исполнение в муниципалитеты.