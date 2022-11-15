О переходе на патентную систему налогообложения с 1 января 2023 года

Индивидуальным предпринимателям (ИП) для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) необходимо подать заявление (лично, через представителя, по почте или по ТКС) о получении патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала применения ПСН.

Для перехода на ПСН с 1 января 2023 года, заявление на получение патента нужно подать не позднее 16 декабря 2022 года.

Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.

Если ИП направил заявление на получение патента через сервис сайта ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» или по ТКС, он получит его в электронном виде. При этом получать патент, как ранее, в налоговом органе на бумаге не требуется.

При получении налогоплательщиком патента через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» налоговый орган не направляет его дополнительно по почте. В то же время в случае, если ИП дополнительно обратится в налоговый орган для получения патента в бумажном виде, налоговый орган выдаст его налогоплательщику.

Источник: cap.ru.