Донецкие предприятия войдут в электротехнический кластер Чувашии

Такой договорённости достигли на расширенной встрече Правительства ДНР с делегацией Чувашской Республики, которая прибыла в Донецк для реализации задач, поставленных ранее Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и врио Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Среди них — восстановление промышленных предприятий.

Одним из выработанных в ходе встречи решений стало включение в электротехнический кластер Чувашской Республики Донецкого и Торезкого электротехнических заводов ДНР, над которыми ранее Чувашия взяла шефство. Сделать это планируют до конца текущего года. «Это даст широкие возможности предприятиям Донецкой Народной Республики вхождения в рынок Российской Федерации. Помимо этого, будут достаточно серьёзные меры поддержки данных предприятий. Сейчас ведём работу с Министерством угля и энергетики ДНР по определению того объема электротехнического оборудования, которое будет производиться непосредственно на данных предприятиях», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Перспективность вхождения донецких предприятий в чувашский электротехнический кластер подтвердил первый заместитель председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов, отметивший, что это представляет возможность ежегодно претендовать на меры господдержки кластеров, действующие в России.

Рустам Мингазов констатировал существенную помощь Чувашии в восстановлении донецких предприятий, которая организовала обучение донецких специалистов на базе одного из крупнейших электротехнических предприятий республики АО «ЧЭАЗ». «Два наших завода вывезли практически весь свой персонал в Чувашию, для того чтобы обучиться там на тех станках по заказам, которые поступают сюда», — отметил он.

Как сообщил Александр Кондратьев, в программе обучения у них была практическая работа и эта практическая работа — это как раз таки создание оборудования блочно-модульных подстанций 35 кВ. ервую такую подстанцию пустят под напряжение уже в ноябре этого года.

«Чувашия не только помогает выстроить производственные цепочки, но и обеспечивает донецкие заводы первыми заказами на недавно освоенное оборудование. Теперь мы в тесной связке идём, в том числе с помощью этого обучения заказы берём совместные», - подтвердил первый зампред правительства ДНР Рустам Мингазов.

Источник: minprom.cap.ru.