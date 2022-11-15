В Чувашию прибыли фрагменты «Вышитой карты России» из 4-х новых регионов страны

Чувашский национальный музей поступили четыре фрагмента для вышитой карты России из новых субъектов федерации. Вскоре они дополнят общую карту страны.

15 ноября министр культуры Чувашии Светлана Каликова передала в Чувашский национальный музей вышитые фрагменты карты Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В непростых условиях мастера этих регионов смогли создать вышитые полотна – фрагменты карты своего региона, чтобы стать частью единой страны на вышитой карте России.

Вскоре после презентации карты в июне 2022 года Валентина Матвиенко предложила дополнить ее. «Хорошо, что там осталось место. Надо будет еще довышить кое-что», – заметила Председатель Совета Федерации. Немало подобных предложений осталось и в книге отзывов Чувашского национального музея – от посетителей выставки. 30 сентября, сразу после официального вхождения Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева лекала и отрезы ткани были направлены в новые регионы с предложением присоединиться к Всероссийской акции «Вышитая карта России».

«Мы видим, как близка культура наших народов, как узоры, цвета и техники вышивки на новых фрагментах перекликаются не только с соседними Курской, Белгородской или Воронежской областями, похожими мотивами наполнена вся Россия. Карта это показывает наглядно», – подчеркнула Светлана Каликова.

«Вышитые фрагменты, которые мы получили, отражают мысли и чувства, мечты мастеров, которые их вышивали», – рассказывает директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. – На рисунках – растительные узоры, которые отражают красоту бескрайних степей юга и символизируют силы, дарующие жизнь, плетущие неразрывную связь поколений. Они говорят о счастливом будущем и полны любви к своей Родине».

Поступившие фрагменты Национальный музей перенесет на карту. Официальное представление обновленного полотна, с новыми регионами, состоится 12 декабря 2022 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

Минкультуры Чувашии.